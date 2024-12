Криптобіржа Coinbase проведе делістинг низки стейблкоїнів

Криптобіржа Coinbase проведе делістинг Tether (USDT) та кількох інших стейблкоїнів

Про це повідомляють користувачі платформи, яким компанія надіслала попередження.

Згідно з отриманою інформацією, цей делістинг стосується підрозділу Coinbase Europe Limited. Окрім USDT, до списку потрапили:

Рішення про делістинг обґрунтоване вимогами регулювання Markets in Crypto-Assets (MiCA), яке стало чинним у 2024 році на території Євросоюзу.

ICYMI: As of today, @coinbase is notifying European users of the restriction of stablecoins that don’t meet MiCA requirements 🇪🇺

On #Algorand, two options are fully MiCAR-compliant and can be legally used in the EEA by 450 million people:

1️⃣ $USDCa from @circle #Algorand is… pic.twitter.com/iPULEjjFjP

— Algorand Foundation (@AlgoFoundation) December 11, 2024