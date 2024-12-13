Криптобіржа Coinbase проведе делістинг низки стейблкоїнів

Криптобіржа Coinbase проведе делістинг Tether (USDT) та кількох інших стейблкоїнів

Про це повідомляють користувачі платформи, яким компанія надіслала попередження.

Згідно з отриманою інформацією, цей делістинг стосується підрозділу Coinbase Europe Limited. Окрім USDT, до списку потрапили:

Pax Dollar (PAX);

PayPal USD (PYUSD);

Gemini Dollar (GUSD);

GYEN (GYEN);

Dai (DAI).

Рішення про делістинг обґрунтоване вимогами регулювання Markets in Crypto-Assets (MiCA), яке стало чинним у 2024 році на території Євросоюзу.

ICYMI: As of today, @coinbase is notifying European users of the restriction of stablecoins that don’t meet MiCA requirements 🇪🇺 On #Algorand, two options are fully MiCAR-compliant and can be legally used in the EEA by 450 million people: 1️⃣ $USDCa from @circle #Algorand is… pic.twitter.com/iPULEjjFjP — Algorand Foundation (@AlgoFoundation) December 11, 2024

Інформація про виключення згаданих стейблкоїнів з платформи вперше з’явилася в жовтні 2024 року. Повідомлення про це були опубліковані в деяких західних ЗМІ. Тоді представники Coinbase заявили, що делістинг охопить всі «неавторизовані активи» і торкнеться лише європейських користувачів.

Цікаве по темі: Ripple отримала схвалення регулятора на стейблкоїн RLUSD

Біржа рекомендує власникам цих стейблкоїнів обміняти їх на USDC або EURC. Користувачі також можуть вивести свої активи на криптогаманці.

Circle, в свою чергу, підтвердила, що стейблкоїн USDC повністю відповідає вимогам MiCA, і користувачі не повинні очікувати жодних обмежень.

На думку багатьох аналітиків, невідповідність Tether вимогам нового європейського регламенту щодо криптоактивів серйозно позначиться на позиціях компанії в Європі. Натомість Circle може отримати шанс збільшити свою частку на європейському ринку.

Нагадаємо, що PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для міжнародних переказів. Платіжна система PayPal оголосила, що надасть можливість партнерам використовувати власний стейбкоїн PayPal USD (PYUSD) для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені за допомогою Xoom. Cebuana Lhuillier та Yellow Card стануть першими партнерами Xoom, які використовуватимуть PYUSD для здійснення міжнародних грошових переказів, що дозволить їм скористатися перевагами технології блокчейн у вартості та швидкості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Крипто- та фінтех-лідери запустили глобальну доларову мережу та стейблкоїн USDG

На Solana запустили унікальний стейблкоїн sUSD

Visa запустить стейблкоїн спільно з іспанським банком

За матеріалами: Incrypted.