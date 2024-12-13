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PaySpaceMagazine

Криптобіржа Coinbase проведе делістинг низки стейблкоїнів

13.12.2024 13:00
Ольга Деркач
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Криптобіржа Coinbase проведе делістинг Tether (USDT) та кількох інших стейблкоїнів

Криптобіржа Coinbase проведе делістинг низки стейблкоїнів

Криптобіржа Coinbase проведе делістинг низки стейблкоїнів Фото: unsplash.com

Про це повідомляють користувачі платформи, яким компанія надіслала попередження.

Згідно з отриманою інформацією, цей делістинг стосується підрозділу Coinbase Europe Limited. Окрім USDT, до списку потрапили:

  • Pax Dollar (PAX);
  • PayPal USD (PYUSD);
  • Gemini Dollar (GUSD);
  • GYEN (GYEN);
  • Dai (DAI).

Рішення про делістинг обґрунтоване вимогами регулювання Markets in Crypto-Assets (MiCA), яке стало чинним у 2024 році на території Євросоюзу.

Інформація про виключення згаданих стейблкоїнів з платформи вперше з’явилася в жовтні 2024 року. Повідомлення про це були опубліковані в деяких західних ЗМІ. Тоді представники Coinbase заявили, що делістинг охопить всі «неавторизовані активи» і торкнеться лише європейських користувачів.

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Біржа рекомендує власникам цих стейблкоїнів обміняти їх на USDC або EURC. Користувачі також можуть вивести свої активи на криптогаманці.

Circle, в свою чергу, підтвердила, що стейблкоїн USDC повністю відповідає вимогам MiCA, і користувачі не повинні очікувати жодних обмежень.

На думку багатьох аналітиків, невідповідність Tether вимогам нового європейського регламенту щодо криптоактивів серйозно позначиться на позиціях компанії в Європі. Натомість Circle може отримати шанс збільшити свою частку на європейському ринку.

Нагадаємо, що PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для міжнародних переказів. Платіжна система PayPal оголосила, що надасть можливість партнерам використовувати власний стейбкоїн PayPal USD (PYUSD) для розрахунків за транскордонні грошові перекази, здійснені за допомогою Xoom. Cebuana Lhuillier та Yellow Card стануть першими партнерами Xoom, які використовуватимуть PYUSD для здійснення міжнародних грошових переказів, що дозволить їм скористатися перевагами технології блокчейн у вартості та швидкості.

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За матеріалами: Incrypted.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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