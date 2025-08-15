close-btn
Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ

15.08.2025 18:30
Ольга Деркач

Темпи зростання обсягів кредитування пришвидшуються як в корпоративному, так і в роздрібному сегменті, про це свідчить оперативна статистика Національного банку України (НБУ)

Так, валові кредити бізнесу в національній валюті в липні 2025 року, за оперативними даними, зросли на 15,9% у річному вимірі, населення — на 16,4%.

У червні темпи приросту валових гривневих кредитів бізнесу, за оперативними даними, становили 13,1% у річному вимірі, населення — 13,0%.

Водночас варто враховувати, що валовий показник містить непрацюючі кредити, частка яких у банківському секторі за підсумками першого півріччя 2025 року становить 27,0%.

Тож більш показовою є динаміка чистих кредитів, без викривлення через борги колишніх власників «ПриватБанку» та старі борги державних банків.

Так, чисті гривневі кредити бізнесу в липні 2025 року, за попередніми даними, зросли на 31,2% в річному вимірі, фізособам — на 33,9%.

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

З огляду на пришвидшення темпів росту кредитування повертає свою ключову роль у підтримці активів та прибутковості банківського сектору.

Зважаючи на позитивний тренд та структуру кредитування, НБУ очікує щонайменше на збереження таких темпів за підсумками 2025 року загалом.

В останньому Опитуванні про умови банківського кредитування банки оцінили боргове навантаження бізнесу як середнє, а населення — низьке, тож простір для подальшого зростання обсягів кредитування — достатній.

Нагадаємо, що НБУ пропонує оновити Положення про Систему BankID, зокрема, з метою приведення його норм у відповідність до вимог європейського законодавства. Це дасть змогу нормативно врегулювати впровадження в системі BankID елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, що сприятиме посиленню надійності, безпеки та доступності системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім/істотнім рівнем довіри.

