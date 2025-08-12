close-btn
Українці здійснили понад 1,6 млрд переказів за пів року — НБУ

12.08.2025 14:00
Ольга Деркач

У першому півріччі 2025 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази. Загалом за цей час здійснено понад 1,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету (як у межах України, так і міжнародних)

Кредитові перекази домінують

В Україні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, населенню та бізнесу у першому півріччі 2025 року надавали 60 банків та дві небанківські фінансові установи.

За перше півріччя 2025 року із застосуванням кредитового трансферу було здійснено:

  • в межах України — 1,61 млрд платіжних операцій на суму понад 22,51 трлн грн;
  • в Україну — 5,5 млн платіжних операцій на суму $32,68 млрд в екв.;
  • з України — 1,1 млн платіжних операцій на суму $40,71 млрд в екв.

За цей же період здійснено 1,1 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 7,1 млрд грн.

Операції в межах України

У першому півріччі 2025 року найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 1,32 млрд грн, або 82,06% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Цікаве по темі: Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб’єктів господарювання: 20,88 млрд грн, або 92,74% від загальної суми.

Міжнародні операції

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 4,3 млн операцій, або 76,88% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених в Україну із застосуванням кредитового трансферу. Водночас $30,92 млрд в екв, або 94,61% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло з-за кордону на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (45,34%), Швейцарії (21,64%), Сполучених Штатів Америки (11,3%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,6 млн на суму $40,47 млрд. Це становить 51,0% від загальної кількості та 99,41% від загальної суми таких платіжних операцій. Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (58,81%), Швейцарії (10,65%) та Великобританії (6,78%).

Джерело: НБУ.

Рубрики: Грошові переказиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
