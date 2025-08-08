close-btn
Кого та на скільки оштрафував НБУ у липні 2025

08.08.2025 16:20
Микола Деркач

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства у липні 2025 року застосував до одного банку та шести небанківських фінансових установ заходи впливу

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Заходи впливу застосовано до:

АКБ «Індустріалбанк» — штраф у розмірі 400 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, п. 4 частини другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нового клієнта; а також п. 6 та 7 ч. другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення виявлення, реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу; п. 8. ч. другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогову фінансову операцію, що відповідає ознаці, визначеній абзацом п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

Ще один штраф банк отримав у розмірі 400 000 грн за порушення вимог пункту 20 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), у частині порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій клієнтів – фізичних осіб. Порушення полягає у проведенні валютно-обмінних операцій без видачі клієнтам – фізичним особам квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій (далі – квитанції) з одночасним прийняттям / видачею коштів (за відсутності фактів видачі квитанцій, факту прийняття / видачі коштів).

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «Лінеура Україна» — штраф у розмірі 9 632 850 грн за порушення вимог п. 2 ч. другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «ФК «Маре» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, ч. першої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, які повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використання послуг установи для ВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Мідл» – штраф у розмірі 340 000 грн за порушення вимог п. 15 ч. другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині невиконання установою обов’язку подавати у порядку, встановленому НБУ, на його запити достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 170 000 грн за порушення вимог підпункту «б» п. 1 ч. першої ст. 14 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення супроводження платіжних операцій інформацією про платника (ініціатора платежу) – юридичну особу, а саме унікальним номером електронного платіжного засобу (у разі ініціювання платіжної операції з використанням електронного платіжного засобу).

ТОВ «Мілоан» – штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 6 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Нацбанку від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що полягає у поданні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності.

АТ «Укрпошта» – письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, внутрішні документи у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Нагадаємо, що згідно з даними, зібраними PSM на офіційному сайті НБУ, у період з 1 січня 2023 року до 1 липня 2025 року регулятор застосував заходи впливу у вигляді штрафів на загальну суму 1 млрд 315,92 млн грн. Загалом було винесено 364 рішення про накладення штрафів: 73 — щодо банків (на суму 791,82 млн грн) та 291 — щодо небанківських фінансових установ (на суму 524,11 млн грн).

