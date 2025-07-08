Кого та на скільки оштрафував НБУ у червні

Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в червні 2025 року застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу

Заходи впливу застосовано до:

АТ «Кристалбанк» отримав штраф у розмірі 20,27 млн грн за порушення закону про запобігання відмиванню доходів. Зокрема, банк не забезпечив належну організацію первинного фінмоніторингу, не впровадив внутрішні документи з управління ризиками, не здійснював належну перевірку клієнтів і не застосовував ризик-орієнтований підхід. Також установу звинуватили в ненаданні повної та достовірної інформації під час перевірки.

Окрім того, банк отримав письмове застереження через відсутність додаткових заходів перевірки щодо клієнтів — членів сімей політично значущих осіб, відмову припинити стосунки з окремими клієнтами та порушення в оновленні клієнтських анкет.

АТ «АБ «Радабанк» оштрафовано на 15 млн грн за порушення вимог закону про фінансовий моніторинг. Банк не забезпечив належну перевірку нових і чинних клієнтів та не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності. Крім того, він отримав письмове застереження за неналежне впровадження внутрішніх документів із ПВК/ФТ, брак процедур для ефективного управління ризиками, а також за невнесення в клієнтські анкети перевірених даних, отриманих під час належної перевірки.

ПрАТ «СК «Ультра Альянс» отримало штраф у розмірі 5,67 млн грн за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, що призвело до численних порушень. Компанія не застосовувала ризик-орієнтований підхід, не визначала високий ризик у роботі з клієнтами, пов’язаними із санкційними особами чи громадянами держави-агресора, і не забезпечила належної перевірки клієнтів.

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Також установу звинувачують у відсутністі ефективних внутрішніх процедур, неподання достовірної інформації на запити регулятора, неналежне документування заходів із ПВК/ФТ, порушення вимог щодо збереження документів та недотримання вимог стосовно роботи з політично значущими особами. Крім того, працівників не ознайомлювали належним чином із внутрішніми документами, що також стало предметом претензій.

ТОВ «ФК «Центрофінанс» оштрафовано на 255 тис. грн за неналежну перевірку клієнтів та відсутність належно оформлених внутрішніх документів з питань фінмоніторингу. Ще 17 тис. грн компанія має сплатити за грубі помилки та порушення в поданні статистичної звітності про валютні операції, зокрема за її часткову відсутність. Окрім цього, фінансова установа отримала письмове застереження через те, що не надала Національному банку повної та достовірної інформації й документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Преміум Фінанс» оштрафовано на 200 тис. грн за порушення вимог під час здійснення валютних операцій у готівковій формі під час воєнного стану. Зокрема, один зі структурних підрозділів компанії не був обладнаний системою відеоконтролю, як цього вимагає постанова Нацбанку, а також продовжував роботу попри її несправність. Крім того, компанія отримала письмове застереження за ненадання у встановлений строк запитаної інформації під час перевірки, що є порушенням закону про валюту.

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» оштрафовано на 200 000 гривень за недотримання вимог пункту 5 Постанови № 165. Порушення полягало в тому, що у приміщенні одного з окремих структурних підрозділів компанії не було встановлено систему відеоконтролю, яка мала б забезпечувати обов’язковий запис і зберігання відеосигналу із робочого місця працівника, що здійснює операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Також не фіксувалися зони перебування клієнтів поблизу цього робочого місця та вхід/вихід до приміщення. Відеоархів мав зберігатися щонайменше 14 днів і бути доступним для перегляду представниками Національного банку під час виїзної перевірки — однак таких технічних можливостей на місці не було забезпечено.

ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія», ТОВ «ВФС Україна», ТОВ «ФК «Діджитал Фінанс», ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг», ТОВ «ФК «Фін-Ранг», ТОВ «ФК «Мега Фінанс» — штрафи у розмірі 51 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, та пунктів 14,15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140;

ПТ «Ломбард Платинум Скарб», ПТ «Ломбард «Галицький», ПТ «Ломбард «Про100Кредит», ТОВ «ФК «Тайгер Фінанс», ТОВ «ФК «Авра Фінанс», ТОВ «ФК «Алькор Кепітал», ТОВ «СБ «Ексельсіор Прайм», ТОВ «ФК «Кредит-Капітал», ТОВ «СБ «Смартпрогрес», ТОВ «Тугато-Україна», ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» — письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пунктів 14 та/або 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

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Джерело: НБУ.