НБУ призначив нового директора Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту

Директором Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту Національного банку України з 1 липня 2025 року призначено Андрія Кириленка

До сфери його відповідальності на цій посаді належатиме, зокрема:

організація системи управління ризиками в НБУ, у тому числі розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління зазначеними видами ризиків;

забезпечення формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних зі зменшенням корисності активів НБУ;

планування та координація управління неперервністю діяльності НБУ;

здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів у випадках, передбачених у нормативно-правових та розпорядчих актах НБУ;

здійснення оцінки справедливої вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань за договорами застави НБУ або пропонується в заставу НБУ, або під час набуття заставленого майна у власність НБУ, верифікації звітів суб’єктів оціночної діяльності, вибіркового моніторингу майна, яке забезпечує виконання зобов’язань за кредитами, наданими НБУ, пропонується в заставу НБУ, а також майна, право власності на яке набувається НБУ як заставодержателем;

взаємодія з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у процесі погодження початкової ціни реалізації майна;

методологічне супроводження впровадження системи внутрішнього контролю в НБУ та її моніторинг.

Департамент інтегрованого ризик-менеджменту належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», керівництво якою здійснює Голова Національного банку Андрій Пишний.

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«Розраховую, що новопризначений директор Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту зосередиться на розвитку та посиленні ефективності управління фінансовими, операційними, екологічними, соціальними та управлінськими ризиками в діяльності НБУ, що у підсумку сприятиме зміцненню інституційної спроможності центрального банку», — зазначив Андрій Пишний.

Андрій Кириленко має понад 10 років досвіду в банківській системі України у сфері управління ризиками. На посаду директора Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту він перейшов з Офісу Правління НБУ, де відповідав за оптимізацію децентралізованої моделі комплаєнсу. Раніше працював у «Укргазбанку» та «Банку Кредит Дніпро», координуючи напрямки кредитних, операційних, ринкових і ліквідних ризиків. У 2007–2014 роках обіймав аналітичні посади в компаніях різних галузей. Магістр статистики, випускник КНУ імені Тараса Шевченка.

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Джерело: НБУ.