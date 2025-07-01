НБУ схвалив Білу книгу з управління ESG-ризиками у фінсекторі

Правління Нацбанку України після публічного обговорення схвалило Білу книгу з управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками у фінансовому секторі (далі – Біла книга)

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що схвалення Білої книги є черговим кроком для наближення регулювання фінансового сектору України до норм ЄС у межах Європейського зеленого курсу та відповідних правил збору, аналізу і розкриття інформації про ESG-ризики, а також управління ними.

Біла книга відповідно до концепції оновлення Політики з розвитку сталого фінансування окреслює бачення майбутнього стану управління ESG-ризиками фінансового сектору та визначає, зокрема:

передумови для управління ESG-ризиками у фінансовому секторі України, у тому числі рівень відповідних ризиків, стан регулювання в цій сфері та мандат Національного банку;

вектор розвитку регулювання, зокрема перспективні вимоги до продуктів та видів діяльності, побудови системи корпоративного управління та управління ризиками, розкриття інформації;

перспективне бачення управління ESG-ризиками безпосередньо у фінансовому секторі України, що включає імплементацію управління цими ризиками в систему корпоративного управління та внутрішнього контролю, належну оцінку, упровадження оптимальних процесів збору та обробки інформації клієнтів, розкриття інформації тощо.

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Побудова системи управління ESG-ризиками передбачає поетапне впровадження вимог для фінансового сектору. На першому етапі (протягом 2025-2026 років) основні вимоги стосуватимуться банків, на другому етапі (із 2026 до 2030 року) – інших суспільно важливих фінустанов, що мають значний вплив на сталий розвиток та вищу експозицію до ESG-ризиків.

У квітні проєкт Білої книги було оприлюднено для обговорення зі стейкхолдерами. НБУ отримав пропозиції від фінансових установ та галузевих асоціацій, міжнародних партнерів, причетних державних органів. Більшість уточнень та пропозицій були враховані в оновленому тексті. НБУ також отримав низку запитань, передусім від фінустанов та асоціацій, які стосувалися безпосередньо майбутніх вимог до побудови системи з управління ESG-ризиками. Відповідні вимоги будуть напрацьовуватися. За підсумками обговорення враховано низку пропозицій, зокрема в частині організації корпоративного управління та взаємодії з контрагентами.

Схвалена Біла книга стане дороговказом для подальшого розроблення рекомендацій і нормативно-правових актів Національного банку, спрямованих на забезпечення сталого розвитку і зменшення впливу ESG-ризиків на фінансовий ринок та економіку загалом для підтримання фінансової стабільності.

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