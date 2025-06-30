Скільки заробили українські банки у 2025 — Гетманцев

Прибутковість і рентабельність банківського сектору залишаються на високому рівні, хоча і дещо знизились у порівнянні з минулим роком

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, чистий прибуток банків (після оподаткування) за перші 5 місяців 2025 року становив 65,5 млрд грн. Це на 3,6% (-2,4 млрд грн.) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зменшення чистого прибутку обумовлюється насамперед зростанням адміністративних та інших витрат, а також збільшенням відрахувань у резерви під непрацюючі кредити. Водночас, основою високої прибутковості банків залишається чистий процентний дохід. Останній збільшився на 13,8% (р/р).

Рентабельність капіталу банків (чистий прибуток до капіталу) на 1 червня 2025 року сягнула 39,9%. Це менше, ніж на аналогічну дату минулого року (50,6%), але помітно більше ніж в останній рік до війни (27,1% на 1.06.2021). Для порівняння рентабельність банківського капіталу по країнам ЄС у 4-му кварталі 2024 року у середньому становила 10,5%, найбільша у Румунії – 22,4%, Угорщині – 20,9%, Кіпрі – 20,7%.

Читайте також: НБУ оновив систему контролю за діяльністю банків

«Показник регулятивного капіталу становив 15,5% (при перехідному нормативі – 9,25%), достатності капіталу першого рівня — 15,15% (при нормативі – 7,5%). З початку року показники капіталу дещо знизилися, що пов’язано з відображеннями банками у першому кварталі підвищеного податку на прибуток за 2024 рік. Утім на 1 червня усі банки, окрім невеликого за розміром РВС (RwS), виконували нормативи по капіталу», — пояснює Данило Гетманцев.

Щодо останнього банку, наприкінці 2024 року установа була оштрафована НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу на 135 млн грн, який банк сплатив у повному обсязі, але зараз оспорює це у судовому порядку. На 1 травня банк показав другий за розміром (після банку Альянс) чистий збиток по системі (-123 млн грн).

Отже, попри певне зниження показників прибутковості та рентабельності у порівнянні із минулим роком, банківська система продовжує демонструвати високу операційну ефективність та прибутковість.

«По найближчим перспективам, нагадаю, у червні НБУ розпочинає стрес-тестування 21 найбільшого банку, за результатами якого буде оцінена можлива додаткова потреба у капіталі. Крім того, банки потребуватимуть збільшення капіталу для виконання нових вимог відповідно до норм ЄС та збільшення обсягів кредитування. У цьому плані збереження високої прибутковості за незмінних правил оподаткування для банків у 2025 році, про що неодноразово наголошував, підтримуватиме їх капітал та загальну стійкість банківської системи», — резюмував нардеп.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ вводить мінімальний леверидж для банків

НБУ оновив перелік системно важливих банків

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика