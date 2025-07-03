Скільки залучила Україна від продажу ОВДП — НБУ

За даними Депозитарію НБУ (Національний банк України), упродовж січня — червня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах ₴194,8 млрд, $647,8 млн та €393,8 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано ₴190,8 млрд, $952,8 млн та €475,7 млн

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 30 червня 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив ₴1,25 трлн, $9,0 млрд та €2,86 млрд, а на погашення за ОВДП спрямував ₴865,6 млрд, $9,57 млрд та €2,64 млрд.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила в гривні 17,80% річних. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, у червні не розміщувалися.

Ефективна робота внутрішнього боргового ринку є важливою передумовою для забезпечення макрофінансової стійкості і запобіжником для емісійного фінансування дефіциту бюджету.

Так, у лютому було посилено можливості для здійснення Міністерством фінансів України активних операцій з метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом: Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів з розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

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Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 липня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах. Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 липня 2025 року він становив: ₴107,3 млрд, або 35,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 червня 2025 року — ₴119,4 млрд, або 36,2%); $1,84 млрд, або 71,4 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 червня 2025 року — $1,78 млрд, або 69,1%); €247,7 млн, або 52,1 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 червня 2025 року — €227,0 млн, або 47,7%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 липня 2025 року становив ₴196,5 млрд в еквіваленті порівняно з ₴114,2 млрд в еквіваленті станом на 1 липня 2024 року. За останній рік він зріс більше ніж в 1,7 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 липня 2025 року становив ₴9,6 млрд, $7,4 млн та €10,0 млн.

Міністерство фінансів України в червні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму ₴40,6 млрд.

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Джерело: НБУ.