Як змінилися міжнародні резерви України у червні — НБУ

Станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45,07 млрд У червні вони збільшилися на 1,2%
Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло $4,09 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:
- $1,69 млрд — від уряду Канади;
- $1,25 млрд — через рахунки Світового банку;
- $1,15 млрд — від Євросоюзу.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $524 млн, з яких:
- $226,8 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $4,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
- $4,3 млн — обслуговування валютних ОВДП;
- $1,6 млн — обслуговування боргу перед ЄС;
- $286,6 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Цікаве по темі: НБУ затвердив порядок страхування у системі відкритого банкінгу
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $426,2 млн.
По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,96 млрд та викупив до резервів $1,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у червні становив $2,96 млрд.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $337,8 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки залучила Україна від продажу ОВДП — НБУ
НБУ призначив нового директора Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту
Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ
Джерело: НБУ.