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Як змінилися міжнародні резерви України у червні — НБУ

07.07.2025 12:30
Ольга Деркач
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Станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45,07 млрд У червні вони збільшилися на 1,2%

Як змінилися міжнародні резерви України у червні — НБУ

Як змінилися міжнародні резерви України у червні — НБУ Фото: bank.gov.ua

Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло $4,09 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

  • $1,69 млрд — від уряду Канади;
  • $1,25 млрд — через рахунки Світового банку;
  • $1,15 млрд — від Євросоюзу.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $524 млн, з яких:

  • $226,8 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $4,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
  • $4,3 млн — обслуговування валютних ОВДП;
  • $1,6 млн — обслуговування боргу перед ЄС;
  • $286,6 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

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Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $426,2 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,96 млрд та викупив до резервів $1,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у червні становив $2,96 млрд.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).  У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $337,8 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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