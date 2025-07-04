НБУ затвердив порядок страхування у системі відкритого банкінгу

Нацбанк України визначив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зокрема, встановлено вимоги до страхування відповідальності надавачів платіжних послуг з надання відомостей з рахунків (Account Information Service Provider – AISP) та надавачів платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (Payment Initiation Service Provider – PISP), що отримають можливість авторизуватися з 1 серпня 2025 відповідно до положень Закону України «Про платіжні послуги».

Також установлено особливості укладення договорів страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг залежно від виду нефінансової платіжної послуги, умови такого страхування щодо строку дії страхового покриття, страхових випадків, розширеного періоду подання вимог третіми особами, умов та строків здійснення страхової виплати.

Крім того, імплементовані положення Директиви (ЄС) 2015/2366 про платіжні послуги (PSD2) щодо визначення розміру мінімальної страхової суми за договором страхування. Відповідні норми наберуть чинності з 1 січня 2027 року.

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У відповідь на зауваження та пропозиції учасників страхового і платіжного ринків під час обговорення проєкту та з огляду на відсутність в Україні практики страхування відповідних ризиків, установлено перехідний період. Зокрема, з 1 серпня 2025 року мінімальний розмір страхової суми для одного виду нефінансових платіжних послуг становитиме €30 тис., для двох видів – €50 тис., а далі передбачене покрокове підвищення до рівня згідно з нормами ЄС з 1 січня 2027 року.

У межах перехідного періоду передбачено можливість визначати франшизу в умовах договору страхування.

Положення про порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків затверджене постановою Правління НБУ від 2 липня 2025 року № 71, яка набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

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