close-btn
PaySpaceMagazine

Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ

11.08.2025 18:00
Ольга Деркач

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 812 (станом на 1 липня 2025 року) до 799 (станом на 1 серпня 2025 року). Кількість банків залишилась незмінною — 60

Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ

Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ Фото: bank.gov.ua

Упродовж липня з реєстрів примусово було виключено дев’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та три кредитні спілки.

Крім того, у липні Національний банк анулював примусово ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику, трьом кредитним спілкам. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензію одній фінансовій компанії. Також було відмовлено у видачі ліцензії одній кредитній спілці. Двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику було змінено обсяги ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії).

Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 423 фінансові компанії (було 432), 51 страховик non-life (було 52), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів (кількість не змінилася), 90 кредитних спілок (було 93), один лізингодавець (кількість не змінилася), 44 страхових брокери (кількість не змінилася) та 74 колекторських компанії (кількість не змінилася).

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ у липні 2025

Кількість банківських груп збільшилася на одну (16). Кількість небанківських фінансових груп у липні залишилася незмінною (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (було 12).

Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ

Інфографіка: НБУ

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (було 18), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

Упродовж липня до Національного банку надійшло 280 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 149, страховиків — 54, кредитних спілок і колекторських компаній — 32, банків — 45.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінилися міжнародні резерви України у липні — НБУ

НБУ по-новому здійснюватиме регулювання банків та банківських груп

НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
Кого та на скільки оштрафував НБУ у липні 2025 08.08.2025

Кого та на скільки оштрафував НБУ у липні 2025
Як змінилися міжнародні резерви України у липні — НБУ 08.08.2025

Як змінилися міжнародні резерви України у липні — НБУ
Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ 07.08.2025

Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ
Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний 07.08.2025

Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний
НБУ по-новому здійснюватиме регулювання банків та банківських груп 06.08.2025

НБУ по-новому здійснюватиме регулювання банків та банківських груп
Вибір редакції
Всі
Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
ТОП статей 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:20

Біткоїн стане «ідеальним активом» на найближчі 1000 років: за яких умов

 Сьогодні  20:40

Чи продовжить рости ціна Ethereum після прориву позначки $4 тис.

 Сьогодні  20:00

НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності

 Сьогодні  19:20

Ринки перебувають у найбільшій фінансовій бульбашці в історії — економіст

 Сьогодні  18:40

Ветерани можуть залучити $30 тис. на розвиток бізнесу

 Сьогодні  18:00

Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ

 Сьогодні  17:00

Vodafone викупив євробонди на $5,2 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.