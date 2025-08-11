Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 812 (станом на 1 липня 2025 року) до 799 (станом на 1 серпня 2025 року). Кількість банків залишилась незмінною — 60

Упродовж липня з реєстрів примусово було виключено дев’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та три кредитні спілки.

Крім того, у липні Національний банк анулював примусово ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику, трьом кредитним спілкам. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензію одній фінансовій компанії. Також було відмовлено у видачі ліцензії одній кредитній спілці. Двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику було змінено обсяги ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії).

Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 423 фінансові компанії (було 432), 51 страховик non-life (було 52), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів (кількість не змінилася), 90 кредитних спілок (було 93), один лізингодавець (кількість не змінилася), 44 страхових брокери (кількість не змінилася) та 74 колекторських компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп збільшилася на одну (16). Кількість небанківських фінансових груп у липні залишилася незмінною (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (було 12).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (було 18), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

Упродовж липня до Національного банку надійшло 280 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 149, страховиків — 54, кредитних спілок і колекторських компаній — 32, банків — 45.

Джерело: НБУ.