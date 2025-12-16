НБУ оштрафував фінансову компанію

Національний банк України (НБУ) застосував до Приватного Акціонерного Товариства «Європейський Страховий Альянс» (ЄДРПОУ 19411125) захід впливу у вигляді штрафу

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 грудня 2025 року за результатами здійснення безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 100 000,00 грн застосовано до ПРАТ «Європейський Страховий Альянс» за подання до Національного банку файлів звітності з порушенням строків, визначених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПРАТ «Європейський Страховий Альянс» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цього рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ПРАТ «Європейський Страховий Альянс» у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома рішення про накладення штрафу є день надсилання такого рішення.

Нагадаємо, що Правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, ураховуючи збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов’язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням.

