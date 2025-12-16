close-btn
НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

16.12.2025 19:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії та вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Фото: bank.gov.ua

Щодо відкликання ліцензії

До ТОВ «Лайт Фінанс» (ЄДРПОУ 43580874) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку:

  • у встановлений у вимозі регулятора строк інформації / пояснень / документів та/або їх копій з питань діяльності ТОВ «Лайт Фінанс»;
  • звітності за вересень 2025 року, за дев’ять місяців 2025 року (у вигляді файлів з показниками звітності через вебпортал Національного банку в строки, визначені в колонці 5 таблиці 3 додатка 5 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

Зазначені порушення вчинені фінансовою компанією вдруге протягом одного року після застосування Національним банком до зазначеної установи заходу впливу за аналогічні порушення.

У зв’язку з неподанням ТОВ «Лайт Фінанс» до Національного банку у встановлений у вимозі регулятора строк інформації / пояснень / документів та/або їх копій, а також у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за серпень 2025 року Національний банк 20 жовтня 2025 року вже застосував до зазначеної фінансової компанії заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 10 листопада 2025 року.

Щодо вимоги про усунення порушень

До ТОВ «ФК «Сварог Фінанс» (ЄДРПОУ 39425460) застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Захід впливу застосовано у зв’язку з порушенням станом на 01 жовтня 2025 року пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 (зі змінами).

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 05 січня 2026 року.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених вище установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 грудня 2025 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру», зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідних установ.

Джерело: НБУ.

