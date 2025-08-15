close-btn
PaySpaceMagazine

У керівництві НБУ відбулися зміни: Рожкова йде з посади

15.08.2025 17:39
Микола Деркач

Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня 2025 року призначила першим заступником Голови Національного банку Сергія Ніколайчука

У керівництві НБУ відбулися зміни: Рожкова йде з посади

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відповідну кандидатуру для призначення подав Раді Національного банку Голова Національного банку Андрій Пишний.

На цій посаді Сергій Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Фінансова стабільність», а також тимчасово – «Монетарна стабільність».

Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника Голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Нацбанк здійснюватиме пошук кандидата на вакантну тепер посаду заступника Голови Національного банку.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

Андрій Пишний привітав Сергія Ніколайчука та подякував Катерині Рожковій за багаторічну роботу.

«Правління Національного банку вирішує надскладні завдання в безпрецедентних умовах. І те, що фінансова система працює як годинник під час повномасштабної війни, – беззаперечний результат щоденної кропіткої роботи всієї нашої команди, – зазначив Андрій Пишний. – Нова конструкція Правління Національного банку, що формується, посилить нашу інституційну спроможність та здатність реагувати на теперішні і потенційні виклики. Переконаний, що і далі Правління слугуватиме прикладом професійності, стратегічного бачення та здатності ухвалювати виважені рішення у найскладніші часи».

Нагадаємо, Правління НБУ відповідно до Закону «Про Національний банк України» складається з семи осіб: Голови Національного банку, першого заступника та п’яти заступників Голови Національного банку. Усі заступники Голови за посадою входять до Правління Національного банку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ 15.08.2025

Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ
Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев 14.08.2025

Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
НБУ планує змінити вимоги до системи BankID 13.08.2025

НБУ планує змінити вимоги до системи BankID
НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії та застосував захід впливу до небанку 12.08.2025

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії та застосував захід впливу до небанку
Українці здійснили понад 1,6 млрд переказів за пів року — НБУ 12.08.2025

Українці здійснили понад 1,6 млрд переказів за пів року — НБУ
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  19:40

У Prozorro призначили нового CEO

 Сьогодні  18:30

Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ

 Сьогодні  17:39

У керівництві НБУ відбулися зміни: Рожкова йде з посади

 Сьогодні  16:10

Як змінився портфель акцій Воррена Баффета у 2025

 Сьогодні  15:00

Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі

 Сьогодні  14:00

PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh

 Сьогодні  12:00

Сезон альткоїнів вже зовсім близько — Coinbase

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.