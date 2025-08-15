У керівництві НБУ відбулися зміни: Рожкова йде з посади

Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня 2025 року призначила першим заступником Голови Національного банку Сергія Ніколайчука

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відповідну кандидатуру для призначення подав Раді Національного банку Голова Національного банку Андрій Пишний.

На цій посаді Сергій Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Фінансова стабільність», а також тимчасово – «Монетарна стабільність».

Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника Голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Нацбанк здійснюватиме пошук кандидата на вакантну тепер посаду заступника Голови Національного банку.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

Андрій Пишний привітав Сергія Ніколайчука та подякував Катерині Рожковій за багаторічну роботу.

«Правління Національного банку вирішує надскладні завдання в безпрецедентних умовах. І те, що фінансова система працює як годинник під час повномасштабної війни, – беззаперечний результат щоденної кропіткої роботи всієї нашої команди, – зазначив Андрій Пишний. – Нова конструкція Правління Національного банку, що формується, посилить нашу інституційну спроможність та здатність реагувати на теперішні і потенційні виклики. Переконаний, що і далі Правління слугуватиме прикладом професійності, стратегічного бачення та здатності ухвалювати виважені рішення у найскладніші часи».

Нагадаємо, Правління НБУ відповідно до Закону «Про Національний банк України» складається з семи осіб: Голови Національного банку, першого заступника та п’яти заступників Голови Національного банку. Усі заступники Голови за посадою входять до Правління Національного банку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій