Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

14.08.2025 15:40
Ольга Деркач

Резидент Дія.Сіty український SaaS-стартап Uspacy залучив €420 000 pre-seed інвестицій. Компанія створила онлайн-сервіс для бізнес-процесів, який має світовий потенціал

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

До раунду увійшли інвестиції на суму €250 000 від естонського фонду Startup Wise Guys та кількох українських бізнес-ангелів. Ще понад  €170 000 залучено у вигляді грантів від Google for Startups, Seeds of Bravery, Glovo Startup Lab, Українського фонду стартапів за підтримки UMAEF.

Оцінка компанії на момент закриття раунду — €5 млн.

Отримані гроші Uspacy планує вкласти в розвиток продукту, маркетинг в Україні та Польщі, а також хоче основу для подальшого масштабування.

Uspacy створюють єдиний цифровий простір для впорядкування щоденних бізнес-процесів компаній малого і середнього бізнесу. Їхня платформа об’єднує одразу кілька інструментів в одному онлайн-сервісі: CRM-систему, таскменеджер і мережу для комунікації команди. Стартап запустився в травні 2022 року й одразу став резидентом Дія.Сіty, пишуть в Дія.City.

Цікаве по темі: Українські стартапи можуть отримати до €500 тис. від EIC

Український фонд стартапів підтримував Uspacy ще з моменту заснування, за підтримки USF було залучено:

  • грант $50 000 за підтримки UMAEF;
  • €25 000 від Seeds of Bravery;
  • приєднання до стартап-делегацій на топові технологічні конференції світу — OMR Festival, Web Summit, Viva Technology та інші.

Також Uspacy cтав одним із трьох переможців спільної програми з Glovo, здобувши стажування в HQ Glovo у Барселоні та грант €10 000.

Нагадаємо, що з 2019 року Український фонд стартапів (УФС) підтримав понад 300 проєктів. Деякі з них — уже залучили мільйони доларів інвестицій. Підтримка Українського фонду стартапів — один із ключових драйверів зростання українських компаній.

