close-btn
PaySpaceMagazine

Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC

18.07.2025 10:00
Ольга Деркач

Європейська рада з інновацій (скорочено EIC — European Innovation Council) розширює підтримку українських технологічних МСП та стартапів через нову фінансову ініціативу

Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC

Фото: chatgpt.com

У межах постійних зусиль із посилення інноваційного потенціалу України на тлі воєнного вторгнення росії Європейська рада з інновацій (EIC) оголосила про виділення €20 млн фінансування для українських deep-tech стартапів і малих та середніх підприємств (МСП). Ініціатива спрямована на прискорення розвитку проривних технологій та глибшу інтеграцію українських новаторів у європейські ринки.

Нове фінансування ґрунтується на основі, закладеній проєктом Seeds of Bravery — спеціальним заходом підтримки у межах EIC Work Programme 2022. Запущений після початку повномасштабного вторгнення росії, Seeds of Bravery надавав українським технологічним компаніям фінансову допомогу та бізнес-послуги, а також сприяв їх інтеграції в інноваційні екосистеми ЄС. І хоча ініціатива вже принесла значну користь, вона також виявила потребу в додатковій цільовій підтримці — особливо для найперспективніших компаній, готових масштабуватися.

Читайте також: Українські ШІ-стартапи можуть отримати гранти від Міноборони

Цим новим кроком EIC прагне заповнити цю прогалину, зосередившись на впливових deep-tech інноваціях у таких галузях, як штучний інтелект, робототехніка, біотехнології, кібербезпека та інші пріоритетні напрями для України. Відібрані компанії зможуть подати заявку на гранти до 500 000 євро для розвитку своїх технологій до стадії впровадження на ринок (з рівня готовності технології TRL 4 до TRL 6–7). Очікується, що підтримку отримають близько 40 проєктів. Особливий акцент буде зроблено на підприємствах, очолюваних жінками, з метою сприяння інклюзивності в українському технологічному середовищі.

Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC

Фото: eic.ec.europa.eu

Ця ініціатива підкреслює ширшу прихильність ЄС до відновлення України через інновації та забезпечення економічної стійкості. Підтримуючи проривні технології, здатні виходити на ринки та трансформувати їх, ЄС прагне залучити приватні інвестиції та посилити шляхи комерціалізації для українських інноваторів. Ініціатива також сприятиме глибшій інтеграції українських стартапів у європейську інноваційну екосистему та просуванню довгострокової економічної синхронізації України з ЄС.

Прийом заявок відкриється 12 серпня, а кінцевий термін подання — 26 листопада 2025 року.

Детальну інформацію про конкурс, умови та вимоги можна знайти на спеціальній сторінці EU Funding & Tenders Portal.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінекономіки запустило програму грантів на навчання для молодих підприємців

Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи

Український стартап Headway залучив інвестиції від Bullhound Capital

Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Українські ШІ-стартапи можуть отримати гранти від Міноборони 16.07.2025

Українські ШІ-стартапи можуть отримати гранти від Міноборони
Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи 11.07.2025

Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи
Український стартап Headway залучив інвестиції від Bullhound Capital 11.07.2025

Український стартап Headway залучив інвестиції від Bullhound Capital
Український стартап залучив €760 000 інвестицій 09.07.2025

Український стартап залучив €760 000 інвестицій
Український сервіс Liki24 залучив $9 млн інвестицій 03.07.2025

Український сервіс Liki24 залучив $9 млн інвестицій
Сім стартапів представили Україну на The Next Web 2025 30.06.2025

Сім стартапів представили Україну на The Next Web 2025
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  18:20

BlackRock купив цієї криптовалюти у 5 разів більше, ніж Біткоїна

 Сьогодні  17:00

Український техностартап із екосистеми Brave1 залучив $1,5 млн

 Сьогодні  15:40

АМКУ оштрафував «Радабанк» на ₴8 млн

 Сьогодні  14:50

Скільки має коштувати долар в Україні за індексом Біг Мака

 Сьогодні  14:00

OpenAI тестує систему оплати покупок у ChatGPT

 Сьогодні  13:00

НБУ оприлюднив стратегію з розвитку іпотечного кредитування

 Сьогодні  12:00

Як змінилася середня зарплата в Україні у липні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber