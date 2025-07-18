Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC

Європейська рада з інновацій (скорочено EIC — European Innovation Council) розширює підтримку українських технологічних МСП та стартапів через нову фінансову ініціативу

У межах постійних зусиль із посилення інноваційного потенціалу України на тлі воєнного вторгнення росії Європейська рада з інновацій (EIC) оголосила про виділення €20 млн фінансування для українських deep-tech стартапів і малих та середніх підприємств (МСП). Ініціатива спрямована на прискорення розвитку проривних технологій та глибшу інтеграцію українських новаторів у європейські ринки.

Нове фінансування ґрунтується на основі, закладеній проєктом Seeds of Bravery — спеціальним заходом підтримки у межах EIC Work Programme 2022. Запущений після початку повномасштабного вторгнення росії, Seeds of Bravery надавав українським технологічним компаніям фінансову допомогу та бізнес-послуги, а також сприяв їх інтеграції в інноваційні екосистеми ЄС. І хоча ініціатива вже принесла значну користь, вона також виявила потребу в додатковій цільовій підтримці — особливо для найперспективніших компаній, готових масштабуватися.

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Цим новим кроком EIC прагне заповнити цю прогалину, зосередившись на впливових deep-tech інноваціях у таких галузях, як штучний інтелект, робототехніка, біотехнології, кібербезпека та інші пріоритетні напрями для України. Відібрані компанії зможуть подати заявку на гранти до 500 000 євро для розвитку своїх технологій до стадії впровадження на ринок (з рівня готовності технології TRL 4 до TRL 6–7). Очікується, що підтримку отримають близько 40 проєктів. Особливий акцент буде зроблено на підприємствах, очолюваних жінками, з метою сприяння інклюзивності в українському технологічному середовищі.

Ця ініціатива підкреслює ширшу прихильність ЄС до відновлення України через інновації та забезпечення економічної стійкості. Підтримуючи проривні технології, здатні виходити на ринки та трансформувати їх, ЄС прагне залучити приватні інвестиції та посилити шляхи комерціалізації для українських інноваторів. Ініціатива також сприятиме глибшій інтеграції українських стартапів у європейську інноваційну екосистему та просуванню довгострокової економічної синхронізації України з ЄС.

Прийом заявок відкриється 12 серпня, а кінцевий термін подання — 26 листопада 2025 року.

Детальну інформацію про конкурс, умови та вимоги можна знайти на спеціальній сторінці EU Funding & Tenders Portal.

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