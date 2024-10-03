Visa запустить стейблкоїн спільно з іспанським банком

Іспанський банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) готується до випуску власного стейблкоїна у співпраці з компанією Visa в 2025 році

Про це повідомив Франциско Марото, керівник відділу цифрових активів та блокчейну BBVA.

У повідомленні зазначається, що банк ще не ухвалив остаточне рішення щодо того, на чому буде заснований стейблкоїн — на депозитах, фондах грошового ринку або фіатних валютах, таких як євро чи долар США.

«Я сподіваюся, що останній проєкт дасть змогу банку отримати вигоду зі зростаючої тенденції токенізації таких активів, як нерухомість і приватні кредитні фонди. Ми зрозуміли, що блокчейн може змінити спосіб обміну цінностями в цифровому вигляді і, отже, вплинути на роботу фінансової системи», — заявив Марото.

За словами Марото, BBVA обрала співпрацю з Visa, оскільки цей бренд добре відомий та відповідає вимогам регуляторів, замість того, щоб використовувати вже існуючі стейблкоїни.

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Він також підкреслив, що банк, ймовірно, випустить стейблкоїн, прив’язаний до євро, який можна буде застосовувати для проведення розрахунків на біржах, що пропонують токенізовані активи.

Нагадаємо, що Revolut планує запустити власний стейблкоїн. Компанія вже досить далеко просунулася у створенні стейблкоїна. Відповідаючи на запитання про плани щодо стейблкоїнів, представник Revolut сказав, що фірма хоче розширити свою криптовалютну пропозицію, використовуючи підхід, орієнтований на дотримання вимог законодавства, щоб стати безпечною гаванню для всієї криптоспільноти.

Раніше ми писали, що Robinhood може запустити власний стейблкоїн. У Robinhood Crypto натякнули на потенційний запуск стейблкоїнів, наголошуючи на важливості доступності та безпеки резервів на тлі зростання їхньої популярності. Генеральний менеджер Robinhood Crypto Йоганн Кербрат допустив можливість розробки власного стейблкоїна. Хоча він не підтвердив жодних офіційних планів, Кербрат обговорив важливість стейблкоїнів та їхню роль у криптопросторі, проливаючи світло на позицію компанії щодо них.

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За матеріалами: Incrypted.