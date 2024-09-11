Капіталізація стейблкоїнів за рік зросла на третину

Станом на серпень 2024 року капіталізація стейблкоїнів, прив’язаних до фіатних валют, досягла $161,2 млрд

Порівняно з листопадом 2023-го, коли капіталізація досягла проміжного мінімуму, спостерігається збільшення на 35,4%, свідчить звіт платформи CoinGecko.

Попри таке зростання, показник у $161,2 млрд все ще не досяг історичного максимуму в $181,7 млрд, встановленого у 2021 році.

Три найбільші активи в сегменті стейблкоїнів (USDT, USDC і DAI) разом складають 94% від загальної капіталізації. У 2024 році USDT значно зміцнив свої позиції, і його частка досягла 70,3%. Натомість домінування USDC зменшується після банківської кризи у США навесні 2023 року.

Сектор стейблкоїнів, забезпечених товарами, такими як золото, цьогоріч зріс на 18,1%. Його капіталізація становить $1,8 млрд, що дорівнює 0,8% від загальної капіталізації стейблкоїнів. Найбільшими активами в цьому сегменті є XAUT і PAXG, які складають 78% від загальної капіталізації.

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Загалом стейблкоїни складають 8,2% від капіталізації всього сектора криптоактивів. Цей показник зростав у періоди застою та спаду на крипторинку.

Всього в секторі є 8,7 млн адрес, на яких зберігаються стейблкоїни з топ-10 за капіталізацією. Три найбільші активи займають 97,1% власників. Лідером серед них є USDT з 5,8 млн гаманців.

Експерти CoinGecko зазначають, що волатильність цієї категорії активів зростає в періоди невизначеності, таких як банківська криза в США, банкрутство біржі FTX і крах UST. Втім нові частково алгоритмічні стейблкоїни більш схильні до волатильності.

Нагадаємо, Європейський платіжний банк Banking Circle SA оголосив про запуск EURI, першого банківського стейблкоїна, що відповідає вимогам Регламенту ринків криптовалютних активів (MiCA) в Євросоюзі.

Також нещодавно французька компанія Next Generation та ірландська установа електронних грошей DECTA Limited уклали стратегічне партнерство для запуску прив’язаного до євро стейблкоїна EURT, який буде повністю відповідати вимогам MiCA.

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За матеріалами delo.ua