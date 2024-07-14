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Німеччина запустить перший державний стейблкоїн

14.07.2024 14:00
Дарія Шуть
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Німецька компанія з управління активами DWS заснувала підприємство, щоб створити першу регульовану країною криптовалюту

Німеччина запустить перший державний стейблкоїн

Фото: freepik.com

DWS, що належить державному німецькому Deutsche Bank, оголосила про запуск нової компанії AllUnity в рамках плану запуску стейблкоїна в євро наступного року.

Це стало значним кроком для європейського фінансового сектора, враховуючи, що DWS управляє активами на 941 мільярд євро.

Криптовалюта регулюватиметься Федеральним органом фінансового нагляду Німеччини (BaFin). Оскільки DWS, схоже, стане першою компанією, яка отримала німецьку ліцензію на електронні гроші для стейблкоїна.

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Нещодавно створена AllUnity є результатом співпраці DWS, Flow Traders і Galaxy Digital, які разом працюють над впровадженням нового стейблкоїна.

Генеральний директор DWS Стефан Хупс зазначив, що стейблкоїн зацікавить широке коло клієнтів, включаючи інвесторів цифрових активів і промислових додатків.

«У короткостроковій перспективі ми очікуємо попиту з боку інвесторів на цифрові активи, але в середньостроковій перспективі ми очікуємо більшого попиту, наприклад, з боку промислових компаній, які працюють із постійними платежами «інтернету речей», — заявив Хупс.

Нагадаємо, американська криптовалютна біржа Uphold повідомила європейських користувачів, що з 1 липня, напередодні набуття чинності регламентом MiCA, припинить підтримку торгових операцій із шістьма стейблкоїнами.

Команда Uphold заявила, що делістинг стейблкоїнів проводиться відповідно до вимог Євросоюзу про регулювання ринку криптоактивів (MiCA). До списку увійшли шість стейблкоїнів: USDT, DAI, FRAX, GUSD, USDP і TUSD.

У зверненні до користувачів повідомляється, що клієнти Uphold повинні конвертувати їх в іншу криптовалюту не пізніше 27 червня включно. 28 червня 2024 року ці стейблкоїни будуть автоматично конвертовані в USD Coin (USDC).

Також ми писали, що шахраї намагаються обдурити користувачів Ripple за допомогою фальшивого стейблкоїна. На XRP Ledger з’явився фальшивий токен Ripple USD (RLUSD).

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За матеріалами Finextra

Рубрики: ГрошіЄвропаКриптовалютиНовини
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