В ЄС запустять стейблкоїн EURT, прив’язаний до євро

Французька компанія Next Generation та ірландська установа електронних грошей DECTA Limited уклали стратегічне партнерство для запуску прив’язаного до євро стейблкоїна EURT, який буде повністю відповідати вимогам MiCA

З 1 липня в Євросоюзі набули чинності нові правила MiCA. Згідно з ними, випуск прив’язаних до євро стейблкоїнів, таких як EURT, дозволено виключно кредитним установам або EMI в межах ЄС.

DECTA Limited з ліцензією EMI, схваленою Центральним банком Ірландії, стане емітентом нового стейблкоїна. Своєю чергою Next Generation керуватиме ключовими технологічними аспектами, надаючи найсучасніші рішення для випуску, обігу та розповсюдження EURT.

Стейблкоїн працюватиме на блокчейні Stellar та трьох інших платформах. Попередньо пранується запустити EURT вже у жовтні.

Читайте також: Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні

«Потенціал проєкту EURT – це захоплююча можливість для обох компаній, чий досвід, технічні можливості та нормативна обізнаність взаємно доповнюють одне одного. Як Next Generation, так і DECTA Limited вітають покращення регуляторного середовища для стейблкоїнів у ЄС із запровадженням MiCA», — зазначають у DECTA.

Next Generation тісно пов’язана з Tempo France, відомим європейським фінтех-гравцем. У 2017 році Tempo France разом із Stellar Foundation запустила EURT як один із перших стейблкоїнів, однак згодом проєкт призупинили через відсутність нормативної бази. Тому впровадження MiCA відкриває нові можливості та зелене світло для запуску EURT.

Нагадаємо, німецька компанія з управління активами DWS заснувала підприємство, щоб створити першу регульовану країною криптовалюту. DWS, що належить державному німецькому Deutsche Bank, оголосила про запуск нової компанії AllUnity в рамках плану запуску стейблкоїна в євро наступного року.

Також ми писали, що американська криптовалютна біржа Uphold повідомила європейських користувачів, що з 1 липня, напередодні набуття чинності регламентом MiCA, припинить підтримку торгових операцій із шістьма стейблкоїнами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Tether запускає новий стейблкоїн з прив’язкою до золота

Ripple Labs офіційно представила стейблкоїн Ripple USD (RLUSD)

Tether інвестує в запуск нового стейблкоїна

Джерело: DECTA