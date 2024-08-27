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В ЄС запустили стейблкоїн EURI, прив'язаний до євро

27.08.2024 11:40
Дарія Шуть
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Прив’язаний до євро стейблкоїн Eurite (EURI) використовуватиме технологію блокчейн, щоб забезпечити цілодобовий доступ до цифрових грошей із розрахунками у неробочий час

В ЄС запустили стейблкоїн EURI, прив'язаний до євро

Фото: freepik.com

Європейський платіжний банк Banking Circle SA оголосив про запуск EURI, першого банківського стейблкоїна, що відповідає вимогам Регламенту ринків криптовалютних активів (MiCA) в Євросоюзі.

EURI — це перший токен електронних грошей, запущений Banking Circle, і перший регульований стейблкоїн MiCA, який випускається та підтримується банком у ЄС. Eurite спочатку буде доступний через Binance, а пізніше — на CoinUT Switzerland AG та інших біржах.

Для випуску та знищення EURI використовується Fireblocks Tokenization Engine, його захищено технологією Multi-Party Computation (MPC-CMP). Це створить додаткову конкуренцію на ринку стейблкоїнів ЄС, який історично відставав від доларових стейблкоїнів.

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EURI запустили вслід за першим етапом регулювання MiCA, який застосовується до токенів, пов’язаних з активами, і токенів електронних грошей з 30 червня 2024 року.

У Banking Circle зазначають, що всі фіатні кошти власників EURI, отримані в обмін на стейблкоїн, будуть зберігатись в готівці або їх еквівалентах у структурі банку, захищеній від банкрутства. EURI буде доступний у блокчейнах Ethereum і BNB Smart Chain, а також підлягатиме моніторингу транзакцій та оцінці ризиків для виявлення шахрайства та загального зниження ризику.

Крім цього, токен підлягатиме аудиту, який проводитиме аудиторська фірма вищого рівня, щоб забезпечити паритет між EURI в обігу та готівкою клієнтів. Власники можуть обміняти EURI на євро за номінальною вартістю в будь-який час. EURI можна буде використовувати й для розрахунку за іншими криптовалютами.

Нагадаємо, нещодавно французька компанія Next Generation та ірландська установа електронних грошей DECTA Limited уклали стратегічне партнерство для запуску прив’язаного до євро стейблкоїна EURT, який буде повністю відповідати вимогам MiCA.

Також ми писали, що американська криптовалютна біржа Uphold повідомила європейських користувачів, що з 1 липня, напередодні набуття чинності регламентом MiCA, припинить підтримку торгових операцій із шістьма стейблкоїнами.

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За матеріалами Banking Circle

Рубрики: БанкиГрошіЄвросоюзКриптовалютиНовиниТехнології
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