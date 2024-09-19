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Revolut планує запустити власний стейблкоїн

19.09.2024 12:20
Микола Деркач
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Лондонська фінтех-компанія Revolut має намір випустити власний стейблкоїн на тлі зростаючої конкуренції на цьому ринку

Revolut планує запустити власний стейблкоїн

Revolut планує запустити власний стейблкоїн Фото: freepik.com

Як повідомляє CoinDesk з посиланням на власні джерела, Revolut, яка отримала банківську ліцензію у Великобританії у липні та була оцінена в $45 млрд на початку цього року, вже досить далеко просунулася у створенні стейблкоїна.

Відповідаючи на запитання про плани щодо стейблкоїнів, представник Revolut сказав, що фірма хоче розширити свою криптовалютну пропозицію, використовуючи підхід, орієнтований на дотримання вимог законодавства, щоб стати безпечною гаванню для всієї криптоспільноти.

«Криптовалюта є важливою частиною нашої віри в банкінг без кордонів, і ми маємо чітку місію стати найбезпечнішим і найдоступнішим провайдером послуг з криптовалют», — зазначив представник компанії в електронному листі.

У високоприбутковому секторі стейблкоїнів, де домінує USDT від Tether з ринковою капіталізацією близько $119 млрд, з’являється все більше нових учасників. USDC від Circle посідає друге місце, з ринковою капіталізацією приблизно втричі меншою. Минулого року платіжний сервіс PayPal почав випускати стейблкоїн, до якого у найближчі тижні планує приєднатися блокчейн-компанія Ripple, а BitGo оголосила про заплановане представлення на конференції Token2049 в Сінгапурі на початку цього тижня.

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Токени, вартість яких прив’язана до реального активу, часто купують державні боргові зобов’язання, щоб підтримати їхню вартість. Це забезпечує компаніям стабільний потік процентних платежів, що робить їх високоприбутковими. Tether повідомив про прибуток за перше півріччя у розмірі $5,2 млрд.

Ця тенденція також може бути певною мірою зумовлена появою нових рекомендацій щодо криптотокенів у Європі у вигляді регуляторної бази «Ринки криптоактивів» (MiCA).

Очікується, що положення MiCA нададуть кращі рекомендації щодо управління криптотокенами, що може допомогти легітимізувати зусилля Revolut у цьому просторі та дати поштовх до нових кроків у рамках розвитку екосистеми.

Нагадаємо, що Revolut вже досить тривалий час неухильно нарощує свою присутність у просторі цифрових активів. Кілька років тому компанія інтегрувала криптотрейдинг у свій застосунок, а у травні представила окрему криптовалютну біржу, призначену для досвідчених трейдерів.

Також на початку цього місяця фінтех-компанія оголосила про запуск нових віртуальних карток у Сполученому Королівстві, за допомогою яких можна розплачуватися криптовалютою за будь-які товари та послуги, від повсякденних покупок до великих витрат.

Ці кроки ще більше підкреслюють її зростаючий вплив у криптопросторі та постійний фокус на розширенні таких послуг.

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Допоміжні матеріали: cryptonews.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниБізнес
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