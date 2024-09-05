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PaySpaceMagazine

Revolut запустив новий сервіс для бізнесу

05.09.2024 15:00
Ольга Деркач
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Revolut запустив сервіс BillPay, щоб спростити процес управління фінансами для своїх бізнес-клієнтів

Revolut запустив новий сервіс для бізнесу

Revolut запустив новий сервіс для бізнесу Фото: freepik.com

Новий сервіс призначений для автоматизації управління кредиторською заборгованістю та економії часу бізнесу за рахунок оптимізації робочих процесів шляхом синхронізації рахунків.

BillPay має намір усунути необхідність ручного введення даних шляхом інтеграції бухгалтерського програмного забезпечення та можливостей вилучення даних на ходу, задовольняючи зростаючий попит на краще управління фінансами бізнесу.

«Revolut BillPay — це наступний крок у наданні бізнесу єдиної платформи для управління фінансами. Управління рахунками є складним процесом, що вимагає від компаній будь-якого розміру та їхніх бухгалтерів відстежувати рахунки через низку різних інтерфейсів та платформ, щоб забезпечити оплату постачальникам, — сказав генеральний директор Revolut Business Джеймс Гібсон. — З Revolut BillPay компанії заощаджують час на глобальній оплаті рахунків завдяки кращій видимості, спрощеним робочим процесам та безперешкодній інтеграції з бухгалтерським програмним забезпеченням, що дає їм змогу зосередитися на розвитку своїх компаній».

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Крім того, BillPay підтримує тарифи Revolut, що дозволяє компаніям сплачувати рахунки у 150 країнах. Ця функція працює завдяки вбудованим інструментам контролю витрат, правилам затвердження та операційного нагляду, що допомагають пришвидшити процес оплати.

BillPay також інтегрується з популярними бухгалтерськими програмами, такими як QuickBooks, Xero та FreeAgent. Це дає змогу автоматично синхронізувати дані, зменшуючи обсяг ручної роботи та ризик помилок, а також покращує взаємодію між бізнесом і бухгалтерами.

Нагадаємо, що Revolut запустив віртуальну криптокартку в одній з країн Європи. Revolut оголосив про запуск нових віртуальних карток у Сполученому Королівстві, за допомогою яких можна розплачуватися криптовалютою за будь-які товари та послуги, від повсякденних покупок до великих витрат.

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За матеріалами: Payment Expert.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїБізнес
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