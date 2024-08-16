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Revolut і Ledger розширюють криптовалютні можливості

16.08.2024 10:20
Ольга Деркач
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Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut приєдналася до Ledger Live в якості постачальника послуг з купівлі криптовалют

Revolut і Ledger розширюють криптовалютні можливості

Revolut і Ledger розширюють криптовалютні можливості Фото: motionarray.com

Ця співпраця має на меті продовжити місію повного самостійного управління фінансовими активами людей та зробити купівлю криптовалют простішою та доступнішою, ніж будь-коли. Наразі ця функція доступна лише у деяких європейських країнах.

«Криптовалюта неминуча, і надання людям можливості купувати і продавати цифрові активи безпечно і з власною відповідальністю має першорядне значення, оскільки все більше людей виходять на ринок. Ledger радий представити цю інтеграцію клієнтам Revolut; наше партнерство демонструє постійне зростання транзакційного бізнесу Ledger, — сказав Паскаль Готьє, голова і генеральний директор Ledger. — Revolut поділяє нашу глибоку прихильність до підвищення безпеки та доступності користувачів у всій крипто-екосистемі. Тепер ще більше користувачів будуть відчувати себе впевнено при переході з Web2 на Web3 і усвідомлювати цінність і силу самоконтролю».

Revolut приєднується до Ledger Live в якості постачальника послуг з купівлі, пропонуючи нову опцію, яка дозволяє користувачам конвертувати свою фіатну валюту в криптовалюту — без шкоди для зберігання своїх активів. Співпраця з Revolut також надає крипто-ентузіастам свої переваги.

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Клієнти можуть купувати криптовалюти через Ledger Live, використовуючи свій обліковий запис Revolut.

Користувачі Revolut отримують вигоду від прискореної верифікації, оминаючи додаткові перевірки ідентифікаційних даних для більш швидкої роботи.

Як придбати криптовалюту через Ledger за допомогою Revolut:

  1. Відкрийте додаток Ledger Live
  2. Перейдіть до розділу «Купити» на головній панелі інструментів
  3. Виберіть бажану криптовалюту і вкажіть суму
  4. Виберіть Revolut з доступних варіантів оплати

Цей спрощений процес гарантує безперебійну транзакцію, дозволяючи вам безпечно купувати цифрові активи, використовуючи свій обліковий запис Revolut всередині надійної екосистеми Ledger.

Нагадаємо, що Revolut Business вийшов на ринок Азії. Revolut запустив свою платформу для бізнесу Revolut Business у Сінгапурі. Це перший ринок фінтех-компанії в Азії.

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За матеріалами: Ledger.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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