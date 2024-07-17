Відома інвестиційна компанія хоче купити акцій Revolut на $500 млн

Один з найактивніших інвесторів у світі в технологічні компанії веде переговори про те, щоб очолити новий інвестиційний раунд на $500 млн у британській фінтех-компанії Revolut

Tiger Global Management є однією з кількох сторін, які висловили зацікавленість у придбанні великої кількості акцій Revolut. Tiger Global, яка є акціонером Meta, Microsoft і Nvidia, очолила раунд первинного фінансування Revolut на суму $800 млн у 2021 році.

Остання угода не передбачає випуску нових акцій, але багато співробітників цифрового банку продадуть свої існуючі пакети акцій — так зване вторинне розміщення.

Джерела повідомили, що SoftBank, який також очолив раунд 2021 року, навряд чи братиме участь в цьому процесі.

Revolut сподівається отримати оцінку щонайменше $40 млрд, при цьому джерела припускають, що в кінцевому підсумку вона може скласти $45 млрд.

Хоча фінтех-компанія, яка має понад 40 мільйонів клієнтів, не планує залучати новий капітал в рамках угоди, за будь-яким значним продажем акцій буде уважно стежити весь світовий фінтех-сектор.

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Цього місяця Revolut оголосив про рекордний прибуток у розмірі 438 млн фунтів стерлінгів ($545 млн) за 2023 рік, який майже подвоївся порівняно з попереднім роком.

Заснована у 2015 році, компанія зіткнулася з низкою регуляторних та комплаєнс-проблем, а в минулому році у звітах підкреслювалося, що вона виводила кошти з рахунків, позначених Національним агентством по боротьбі зі злочинністю як підозрілі.

Зростання компанії відбувалося з шаленою швидкістю: кількість клієнтів зросла з 16,4 млн на момент залучення коштів серії E майже три роки тому.

Інсайдери стверджували, що, незважаючи на тривале падіння котирувань технологічних компаній протягом останніх двох років, невпинне зростання Revolut легко виправдовує її статус найціннішої фінтех-компанії Британії.

Компанія Revolut надала опціони на акції багатьом з 10 000 своїх співробітників як частину їхніх компенсаційних пакетів, хоча незрозуміло, скільки з них матимуть право розпоряджатися акціями в поточній транзакції.

Нагадаємо, що Revolut запустив власну криптобіржу. Криптовалютна біржа Revolut X в першу чергу розрахована на професійних трейдерів цифрових активів.

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За матеріалами: Sky News.