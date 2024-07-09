Засновник Revolut продасть частину своїх акцій: подробиці

Керівник Revolut Нік Сторонський планує розвантажити власні запаси акцій під час майбутнього залучення інвестицій для компанії

Раніше ми писали, що британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut найближчим часом продасть власні акції на $500 млн. Це буде не додаткова емісія акцій, а продаж паперів наявними акціонерами, зокрема співробітниками компаніями.

В результаті Revolut розраховує отримати оцінку компанії у $40 млрд. Це щонайменше на 20% більше, ніж $33 млрд, яких Revolut досягла під час залучення коштів у 2021 році.

Журналісти Sky News з’ясували, що засновник і виконавчий директор Revolut Нік Сторонський планує розвантажити акції на десятки або навіть сотні мільйонів доларів у рамках вторинної угоди в найближчі тижні.

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Оскільки точний розмір його частки не розкривається, при прогнозованій оцінці компанії в $40 млрд вона може коштувати кілька мільярдів доларів.

Розмір проданих ним акцій залежатиме від оцінки, яку Revolut зможе залучити від нових інвесторів, а також від остаточних рішень щодо розподілу компанією та її радниками — Morgan Stanley.

Нагадаємо, необанк Revolut опублікував свої доходи за 2023 рік, показавши рекордний прибуток у розмірі $545 млн. Фінтех-компанія отримує чистий прибуток вже три роки поспіль.

Revolut опублікував свій річний звіт за 2023 рік з доходами, які зросли на 95% порівняно з попереднім роком. Мало того, фінтех-компанія перевершила саму себе і в плані прибутку, зафіксувавши рекордні $545 млн.

Зокрема, Revolut завершила 2023 рік з доходом у $2,2 млрд, що вдвічі більше, ніж $1,1 млрд у 2022 році. Маржа чистого прибутку також зросла на 19% порівняно з попереднім роком. Разом з доходами та прибутками, баланси клієнтів також зросли до $23 млрд, а платні підписки зафіксували +41%.

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