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Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify

14.07.2024 15:00
Микола Деркач
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Незважаючи на незначне падіння на 1,31% під час останньої торгової сесії та падіння на 4,54% за попередні п’ять торгових днів (станом на 12 липня), акції Spotify (NYSE: SPOT) змогли досягти оцінки в $301,46. Це особливо примітно, враховуючи його вражаючий ріст на 59,67% з початку року

Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify

Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify Фото: pixabay.com

Чи є у акцій SPOT ще простір для зростання після вражаючого приросту в першій половині 2024 року?

Так, аналітики з Волл-стріт зайняли бичачу позицію щодо гіганта онлайн-стрімінгу музики. Вони вважають, що акції Spotify продовжать зростати. Такому прогнозу посприяли: можливе підвищення цін з боку компанії на підписку та пакетні плани, а також збільшення кількості підписників.

11 червня UBS підтвердив рекомендацію «купувати» для акцій Spotify і підвищив цільову ціну з $375 до $400.

Інвестиційний банк також прогнозує, що на акції Spotify позитивно вплине: зростання цього ринку, прибутковість подкастів, оптимізація витрат, не пов’язаних з роялті. Це допоможе компанії досягти приблизно 30% валового прибутку до кінця року, що трохи перевищує очікування ринку на рівні 29,5%.

Того ж дня Jefferies відновив покриття акцій SPOT, присвоївши рейтинг «купувати» та суттєво підвищивши цільову ціну до $385 з $242.

Компанія має позитивний прогноз для Spotify, зазначаючи, що бренд збереже темпи зростання доходів на рівні понад 15% протягом наступних трьох років.

Графік цін акцій SPOT з початку року.

Графік цін акцій SPOT з початку року. Джерело: google.com/finance

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Аналітики підкреслюють, що поточна вартість підписки на Spotify в середньому становить $5 до $12 на місяць (залежно від тарифного плану, країни тощо), що означає — існує значний потенціал для періодичного підвищення цін, можливо, кожні два роки.

При цьому зазначимо, що деякі аналітики вважають, — настрої щодо акцій SPOT на Волл-стріт були занадто бичачими.

Аналітик Redburn Atlantic Агнешка Пустула знизила рейтинг Spotify з «нейтрального» до «продавати», встановивши ціновий орієнтир на рівні $230. Пустула висловила занепокоєння, що позитивна динаміка акцій призвела до надмірно оптимістичних прогнозних очікувань.

Поточна ринкова оцінка передбачає 21% сукупного річного зростання EBIT між 2026 і 2030 роками, що, на думку Пустули, переоцінює потенціал Spotify для зростання, зумовленого цінами і розширенням кількості підписників на розвинених ринках.

У дослідницькій записці Redburn йдеться, що цей передбачуваний темп зростання вдвічі перевищує їхні оцінки, навіть за умови оптимістичного прогнозу, який включає щорічне підвищення цін на преміум-плани, валову маржу понад 32% і зниження операційних витрат до 20% від обсягу продажів до 2028 року.

Однак загальний консенсус на Волл-стріт є бичачим. Акції SPOT мають рекомендацію «помірковано купувати» і середню цільову ціну $354,92, що значно вище від поточного рівня.

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Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовиниБізнес
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