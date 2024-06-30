Акції Nvidia падають: що буде далі

Зростання акцій компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту (ШІ), за останні два роки — це не просто тимчасова тенденція, а початок революції, що зачіпає майже кожну галузь

Прогнози показують, що ринок ШІ може досягти $2,57 трлн до 2032 року, а середньорічний темп зростання (CAGR) складе 20,4% у період з 2024 по 2032 рік.

Nvidia компанія, що спеціалізується на розробці та продажу спеціалізованих графічних процесорів, стала символом буму ШІ. За останні п’ять років акції компанії злетіли майже на 3 000% і продовжили свою зоряну динаміку в 2024 році, збільшившись на 162,40% з початку року.

Nvidia також пропонує скромну дивідендну дохідність у 0,02%. Однак після того, як минулого тижня Nvidia недовго утримувала звання найдорожчої компанії світу, її акції знизилися на 16% від свого піку, а 24 червня стало найгіршим падінням акцій за останні два місяці.

Однією з ймовірних причин нещодавнього падіння є фіксація прибутку після значного зростання Nvidia, оскільки перед відкатом акції були технічно перекуплені.

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Крім того, деякі спостерігачі за ринком занепокоєні активними інсайдерськими продажами на фоні нещодавньої слабкості акцій Nvidia. Оскільки Nvidia конкурувала з Microsoft та Apple за звання найдорожчої компанії світу, інсайдери Nvidia продавали свої акції.

Серед них співзасновник і генеральний директор Дженсен Хуанг, який 21 червня продав 240 000 акцій за середньою ціною $131,49 на загальну суму близько $31,56 млн.

Раніше цього місяця Хуанг продав акції на суму $63,1 млн двома траншами, залишивши собі 35,2% акцій Nvidia, що все ще є значним пакетом акцій.

Інші інсайдери Nvidia також продавали акції. Багаторічний директор Тенч Кокс продав акцій на $119 млн на початку місяця.

Крім того, фінансовий директор Колетт Кресс нещодавно здійснила значний продаж акцій Nvidia на загальну суму $24,4 млн. Ця угода стала її найбільшим продажем, подвоївши суму попереднього рекордного продажу, здійсненого минулого тижня.

Чи впадуть акції Nvidia

Незважаючи на значну кількість інсайдерських продажів акцій Nvidia, інвесторам не варто хвилюватися. Хоча інсайдерські продажі акцій часто потрапляють у заголовки газет, вони зазвичай мають просте пояснення.

Керівники орієнтованих на зростання технологічних компаній, таких як Nvidia, часто отримують компенсацію акціями, і такі продажі часто є частиною заздалегідь запланованих планів, складених на місяці чи роки наперед, що знижує їхню актуальність як індикаторів настроїв.

З цієї точки зору можна припустити, що фундаментальні показники Nvidia залишаються сильними, а нещодавні інсайдерські продажі не відображають брак впевненості в майбутніх перспективах компанії.

Особливо з огляду на нещодавню «бичачу» позицію аналітиків на Волл-стріт щодо цього виробника напівпровідників та його акцій.

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За матеріалами: Finbold.