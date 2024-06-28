Ринкова капіталізація Amazon вперше перевищила $2 трлн

Акції компанії Amazon зросли більше, ніж на 5% за останні декілька днів, завдяки чому ринкова капіталізація компанії вперше перевищила $2 трлн

Подолавши цей рубіж, Amazon приєднується до Nvidia, Apple, Alphabet і Microsoft, капіталізація яких становить $2 трлн і більше. Інвестори останнім часом вкладають гроші в акції технологічних компаній, оскільки ажіотаж навколо генеративного штучного інтелекту сягнув апогею.

Компанія Nvidia, яка виробляє графічні процесори для серверів, що забезпечують роботу великих моделей ШІ, стала одним з найбільших бенефіціарів, її ринкова вартість зросла з $2 трлн до $3 трлн всього за три місяці.

Цього року акції Amazon зросли на 27,5%, в той час як технологічний індекс Nasdaq за той же період піднявся приблизно на 18%.

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У квітні компанія повідомила про прибутки за перший квартал, які показали, що її бізнес Amazon Web Services продовжує відновлюватися після нещодавнього спаду, спричиненого компаніями, які скоротили свої витрати на хмарні технології. Керівники Amazon також докладно розповіли про те, як AWS може отримати вигоду від сплеску попиту на послуги генеративного ШІ.

Інвестори також позитивно сприйняли нещодавні ініціативи компанії щодо скорочення витрат, які сприяли зростанню прибутку Amazon в останні квартали. Генеральний директор Amazon Енді Джасі вже багато років намагається скоротити витрати компанії, в тому числі шляхом масових звільнень, які торкнулися понад 27 000 співробітників Amazon.

Amazon знадобилося більше чотирьох років, щоб перетнути рубіж у $2 трлн. Її ринкова капіталізація досягла $1 трлн у 2020 році, вдруге в історії компанії після того, як вона вперше подолала цей показник у 2018 році.

Нагадаємо, що Nvidia втратила рекордні $550 млрд ринкової вартості. Тільки минулого тижня ненадовго стала найдорожчою компанією світу, а вже зараз її акції (stock) впали майже на 7% у понеділок, 24 червня. 24 червня стало третім днем падіння акцій і найбільшим одноденним падінням з квітня. Ринкова вартість Nvidia впала до $2,91 трлн, що приблизно на $550 млрд менше від піку 20 червня. Такі втрати є найбільшою втратою вартості за декілька днів для будь-якої компанії в історії.

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За матеріалами: CNBC.