Amazon представив серію ШІ-моделей Nova

Компанія Amazon представила серію нових базових моделей штучного інтелекту (ШІ) під новим брендом Nova, які доступні як частина бібліотеки моделей Amazon Bedrock в AWS

Наразі доступні три моделі:

Amazon Nova Micro, текстова модель, яка «оптимізована для швидкості та вартості»;

Amazon Nova Lite, «дуже недорога» мультимодальна модель, яка може приймати зображення, відео та текст для генерації тексту;

Amazon Nova Pro, «високопродуктивна» мультимодальна модель.

Компанія також готує модель під назвою Amazon Nova Premier, яка, за її словами, стане «нашою найздібнішою мультимодальною моделлю для складних міркувань». Amazon планує зробити Nova Premier доступною «на початку 2025 року».

Amazon також випускає моделі генерації контенту: Amazon Nova Canvas, модель генерації зображень, і Amazon Nova Reel, модель генерації відео. Компанія заявляє, що ці моделі мають «можливості нанесення водяних знаків», щоб «сприяти відповідальному використанню ШІ». Як приклад того, що можна зробити за допомогою Nova Reel, Amazon поділився жартівливим рекламним роликом фальшивого бренду макаронних виробів.

Пізніше, у 2025 році, Amazon планує випустити модель для перетворення мови (speech-to-speech) та нативну мультимодальну модель any-to-any.

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Amazon анонсував ці нові моделі на конференції AWS re:Invent, яка проходить у Лас-Вегасі (США). На виставці компанія також заявила, що будує величезний обчислювальний кластер штучного інтелекту, який спирається на чіпи Trainium 2 у партнерстві з Anthropic.

«Очікується, що після завершення будівництва це буде найбільший у світі обчислювальний кластер штучного інтелекту, який Anthropic зможе використовувати для побудови та розгортання своїх майбутніх моделей», — зазначили в Amazon.

Компанія, як і багато інших великих технологічних гравців, поспішає випускати нові продукти і функції ШІ, щоб випередити нові компанії, такі як OpenAI.

Перевага Amazon полягає в тому, що значна частина інтернет-інфраструктури вже працює на AWS — великі підприємства можуть бути більш схильні до використання пропозицій Amazon у сфері штучного інтелекту, оскільки компанія вже має надійну репутацію.

На re:Invent навіть з ‘явився керівник Apple, щоб розповісти про те, як компанія покладається на мікросхеми штучного інтелекту від Amazon.

Amazon також працює над оновленим голосовим помічником Alexa на базі штучного інтелекту, але, як повідомлялося, запуск голосового помічника мав відбутися цієї осені, але, вочевидь, він перенесений на наступний рік.

Нагадаємо, що Amazon працює над ШІ-чипами, які зможуть обійти Nvidia. Amazon веде секретну розробку заміни чипів на базі штучного інтелекту (ШІ) від Nvidia, які живлять частину хмарного бізнесу штучного інтелекту в Amazon Web Services, щоб знизити свою залежність від компанії-монополіста на ринку технологій ШІ.

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За матеріалами: The Verge.