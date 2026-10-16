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ШІ замість застосунків: в Amazon розповіли, як зміняться персональні пристрої

16.10.2026 20:30
Микола Деркач

Amazon робить ставку на пристрої, які працюють у фоновому режимі та самі допомагають визначати потреби користувача. Компанія бачить майбутнє персонального ШІ в технологіях, що зменшують необхідність відкривати застосунки та давати окрему команду для кожного завдання

ШІ замість застосунків: в Amazon розповіли, як зміняться персональні пристрої

Фото: chatgpt.com

Таке бачення представив старший віцепрезидент Amazon із пристроїв, Alexa та Leo Панос Панай під час виступу на TechCrunch Disrupt 15 жовтня. Його слова наводить TechCrunch. Виступ відбувся одночасно з презентацією нових персональних ШІ-пристроїв Bee.

Пристрої, які розуміють контекст

Панай пояснив, що сучасна взаємодія зі смартфонами переважно вимагає від людини самій визначати й формулювати завдання.

«Дуже часто те, що ви робите зараз, — те, що всі ми зараз робимо, — полягає в тому, що нам потрібно пам’ятати, що саме ми просимо наш інструмент зробити для нас, — сказав він. — Це як: навів, натиснув, отримав результат. Я думаю, ми рухаємося до світу, який починається з пристроїв, що працюють у фоновому режимі».

Ідеться про так звані ambient devices: гаджети, які непомітно працюють поруч із людиною, використовують датчики та ШІ й допомагають зрозуміти, що потрібно зробити. За такого підходу користувачеві не доводиться щоразу самому пояснювати пристрою свої потреби.

«Поки він працює у фоновому режимі, ви можете більше зосереджуватися на тому, що відбувається тут і зараз. Ви можете встигати більше. Ви можете проводити більше часу з людьми… Ви не боїтеся щось пропустити. Це неймовірно потужно», — зазначив керівник Amazon.

Що пропонують нові пристрої Bee

Найпомітнішим кроком Amazon у цьому напрямі стали нові гаджети Bee. Серед них — браслет, модуль якого можна від’єднати й носити як підвіску, а також пристрій розміром із кредитну картку, що магнітно кріпиться до задньої панелі смартфона.

Ці гаджети у фоновому режимі фіксують аудіо та створюють нотатки про день користувача. Вони виокремлюють завдання, нагадування й корисні висновки, до яких людина зможе повернутися пізніше.

Щоб поєднати зручність із приватністю, Bee не зберігає вихідні аудіозаписи розмов: звук обробляється в реальному часі та видаляється після завершення обробки.

За описом у матеріалі, текстові розшифрування шифруються ключами, які створює та контролює пристрій користувача. Це означає, що сторонні особи, зокрема працівники Amazon, не можуть отримати доступ до цих файлів, якщо власник сам не вирішить ними поділитися.

Панай наголосив, що приватність була одним із ключових чинників під час розроблення таких пристроїв.

«Ви маєте дати користувачам цей контроль. Кожен продукт відрізняється, але конкретно для Bee, як прикладу такого фонового пристрою, потрібно від самого початку проєктувати його з урахуванням приватності. Саме це ми й робимо. Це критично важливо», — сказав він.

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Чи зникнуть застосунки та смартфони

До переходу в Amazon Панай провів 19 років у Microsoft, де керував розробленням пристроїв Surface. Значну частину своєї кар’єри він присвятив тому, як змінюватимуться персональні обчислювальні пристрої.

Розвиток Bee та фонових ШІ-технологій він пов’язує з майбутнім, у якому взаємодія із застосунками ставатиме менш важливою, оскільки дедалі більше завдань виконуватиме штучний інтелект.

«Чи думаю я, що попереду майбутнє з певним балансом — ціле покоління, яке не казатиме “дайте мені застосунок для цього”, а натомість очікуватиме, що пристрій просто розумітиме його потреби? Так. Я думаю, ця трансформація наближається. Думаю, це і є наступне покоління», — заявив Панай.

Водночас це не означає, що смартфон перестане бути важливим персональним пристроєм, навіть якщо Amazon хотіла б бачити на його місці планшет з Alexa або розумну колонку Echo.

На думку Паная, з’являтимуться нові типи гаджетів, які завдяки датчикам краще розумітимуть користувача та додаватимуть інтелектуальні можливості навколишнім пристроям.

«Я не прихильник твердження, що один формфактор замінить інший. Не думаю, що так станеться. Я вважаю, що є інтелектуальний шар, який усе це поєднує… І він має бути корисним», — уточнив він.

На думку редакції PSM, для користувачів в Україні практична цінність таких гаджетів залежатиме від якості розпізнавання української мови та інтеграції з повсякденними сервісами. Не менш важливо, щоб людина могла перевірити створені ШІ нотатки й контролювати обробку розмов. У наведеному анонсі немає інформації про підтримку української мови чи офіційний запуск нових Bee в Україні.

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Рубрики: AmazonСвітНовиниНаукаШтучний інтелект
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