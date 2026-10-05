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ChatGPT навчився віртуально приміряти одяг на фото користувача

05.10.2026 11:00
Микола Деркач

ChatGPT отримав нову функцію для онлайн-шопінгу: тепер користувачі можуть завантажити своє фото й подивитися, як на них виглядатиме певний одяг або аксесуар. Разом із цим OpenAI запустила можливість зберігати вподобані товари, щоб повертатися до них пізніше

ChatGPT навчився віртуально приміряти одяг на фото користувача

Фото: chatgpt.com

Нові функції компанія запускає глобально. Вони стали черговою спробою OpenAI перетворити ChatGPT не лише на пошукового та розмовного асистента, а й на повноцінний інструмент для покупок.

Найпомітніше оновлення — віртуальна примірка. Користувач може завантажити селфі або фото на повний зріст, а потім попросити ChatGPT показати, як на ньому виглядатиме конкретна річ. У результатах пошуку товарів для цього з’явиться кнопка Try On.

При цьому не обов’язково шукати товар безпосередньо через ChatGPT. Можна просто завантажити скриншот із сайту магазину або фото речі й попросити «приміряти» її.

Технологія працює на базі нової моделі ChatGPT Images 2.5. За словами OpenAI, вона краще передає освітлення та текстури, точніше виконує інструкції під час редагування зображень і швидше генерує результат.

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Ще одна нова функція — Favorites. Вона дозволяє зберігати товари, які сподобалися, у бібліотеці ChatGPT. Там само зберігатимуться й зображення, створені під час віртуальних примірок.

OpenAI також хоче, щоб ChatGPT допомагав формувати цілі образи. Наприклад, користувач може описати стиль, який хоче спробувати, а асистент підбере речі для нього.

Інший сценарій — завантажити фото знаменитості та попросити знайти схожий одяг, який реально можна купити.

Таким чином ChatGPT заходить на територію, де давно працюють Pinterest і Google: пошук образів, натхнення та перехід від «подобається» до конкретної покупки.

Втім, OpenAI вже мала невдалий досвід із шопінгом. Раніше компанія тестувала функцію миттєвого оформлення покупки, але вона не показала очікуваних результатів. Тепер ставка, схоже, робиться не на сам процес оплати, а на допомогу у виборі.

Редакція PSM звертає увагу, що саме віртуальна примірка може стати для ChatGPT одним із найпрактичніших сценаріїв у сфері онлайн-шопінгу. Якщо функція працюватиме достатньо точно, вона може скоротити шлях від пошуку речі до рішення про покупку й посилити конкуренцію з Google та Pinterest у сфері fashion discovery.

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Джерело: TechCrunch.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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