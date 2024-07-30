Amazon працює над ШІ-чипами, які зможуть обійти Nvidia

Amazon збирається конкурувати з Nvidia у сфері ШІ-чипів, зробивши їхнє виробництво швидшим та дешевшим

Amazon веде секретну розробку заміни чипів на базі штучного інтелекту (ШІ) від Nvidia, які живлять частину хмарного бізнесу штучного інтелекту в Amazon Web Services, щоб знизити свою залежність від компанії-монополіста на ринку технологій ШІ.

Відомо, що Amazon вже закінчила прототипи прискорювачів власного виробництва. Розробка ведеться силами компанії Annapurna Labs, яку Amazon придбала у 2015 році. Завдяки своїм чипам Amazon хоче допомогти клієнтам обчислювати складні обчислення та обробляти величезні обсяги даних дешевше.

Читайте також: Учені знайшли спосіб створити швидші та ефективніші чипи

Як повідомляє віцепрезидент AWS з обчислень та мережевих рішень Девід Браун, їхнє рішення запропонує найкраще порівняно з Nvidia співвідношення ціни та продуктивності обчислювальних компонентів на 40-50%.

На початку червня Nvidia на деякий час стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн. Це сталося на тлі швидкого розвитку ШІ та зростання попиту на обладнання компанії.

Попри втрату Nvidia першого місця, аналітики впевнені у зростанні акцій компанії шляхом постійного розвитку ШІ. Зараз компанія залишається монополістом на цьому ринку, і Amazon, який займає п’яте місце по капіталізації, може скласти їй конкуренцію, представивши вигідніше рішення.

Нагадаємо, що вчені розробили інноваційний ШІ-чип. Новий чип значно підвищує енергоефективність за допомогою нової системи матеріалів. Це повинно скоротити величезне споживання енергії ШІ шляхом імітації інтегрованих методів обробки біологічних нейронних мереж.

Також ми писали, що компанія TSMC створила новий метод виробництва чипів штучного інтелекту A16 та заявляє про амбіційні плани обігнати лідера цієї сфери — Intel.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чип Neuralink вживлять в мозок ще одній людині — Ілон Маск

Meta створює нове покоління ШІ-чипів: що вони робитимуть

Учені створили ультратонкий чип, що в рази покращує камеру смартфона

За матеріалами Reuters