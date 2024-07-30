close-btn
PaySpaceMagazine

Amazon працює над ШІ-чипами, які зможуть обійти Nvidia

30.07.2024 12:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Amazon збирається конкурувати з Nvidia у сфері ШІ-чипів, зробивши їхнє виробництво швидшим та дешевшим

Amazon працює над ШІ-чипами, які зможуть обійти Nvidia

Фото: freepik.com

Amazon веде секретну розробку заміни чипів на базі штучного інтелекту (ШІ) від Nvidia, які живлять частину хмарного бізнесу штучного інтелекту в Amazon Web Services, щоб знизити свою залежність від компанії-монополіста на ринку технологій ШІ.

Відомо, що Amazon вже закінчила прототипи прискорювачів власного виробництва. Розробка ведеться силами компанії Annapurna Labs, яку Amazon придбала у 2015 році. Завдяки своїм чипам Amazon хоче допомогти клієнтам обчислювати складні обчислення та обробляти величезні обсяги даних дешевше.

Читайте також: Учені знайшли спосіб створити швидші та ефективніші чипи

Як повідомляє віцепрезидент AWS з обчислень та мережевих рішень Девід Браун, їхнє рішення запропонує найкраще порівняно з Nvidia співвідношення ціни та продуктивності обчислювальних компонентів на 40-50%.

На початку червня Nvidia на деякий час стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн. Це сталося на тлі швидкого розвитку ШІ та зростання попиту на обладнання компанії.

Попри втрату Nvidia першого місця, аналітики впевнені у зростанні акцій компанії шляхом постійного розвитку ШІ. Зараз компанія залишається монополістом на цьому ринку, і Amazon, який займає п’яте місце по капіталізації, може скласти їй конкуренцію, представивши вигідніше рішення.

Нагадаємо, що вчені розробили інноваційний ШІ-чип. Новий чип значно підвищує енергоефективність за допомогою нової системи матеріалів. Це повинно скоротити величезне споживання енергії ШІ шляхом імітації інтегрованих методів обробки біологічних нейронних мереж.

Також ми писали, що компанія TSMC створила новий метод виробництва чипів штучного інтелекту A16 та заявляє про амбіційні плани обігнати лідера цієї сфери — Intel.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чип Neuralink вживлять в мозок ще одній людині — Ілон Маск

Meta створює нове покоління ШІ-чипів: що вони робитимуть

Учені створили ультратонкий чип, що в рази покращує камеру смартфона

За матеріалами Reuters

Рубрики: AmazonКомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Безос продасть свої акції Amazon на $5 млрд 04.07.2024

Безос продасть свої акції Amazon на $5 млрд
Ринкова капіталізація Amazon вперше перевищила $2 трлн 28.06.2024

Ринкова капіталізація Amazon вперше перевищила $2 трлн
Як запустити прибуткові продажі на західних маркетплейсах? Гайд від Netpeak 23.04.2024

Як запустити прибуткові продажі на західних маркетплейсах? Гайд від Netpeak
Як українцям обирати компанії для інвестицій 17.04.2024

Як українцям обирати компанії для інвестицій
Microsoft, Google та Amazon анонсували обмеження для російських компаній 18.03.2024

Microsoft, Google та Amazon анонсували обмеження для російських компаній
Скільки заробляють сім техногігантів порівняно з країнами світу — дослідження 24.02.2024

Скільки заробляють сім техногігантів порівняно з країнами світу — дослідження
Вибір редакції
Всі
Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні
ТОП статей 30.07.2024

Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні

 Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024
ТОП статей 29.07.2024

Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024
Останні новини
Сьогодні  18:50

КРАІЛ разом з Apple заблокували застосунки нелегальних азартних ігор

 Сьогодні  18:30

Акції PayPal стрімко зростають: чи варто інвестувати

 Сьогодні  18:10

CEO Tether анонсував запуск нового продукту

 Сьогодні  17:40

Як Україна може обійтись без підвищення податків: у США озвучили варіанти

 Сьогодні  17:10

Mt. Gox готується до фінальних виплат кредиторам: як реагує Біткоїн

 Сьогодні  16:40

У Дії можна отримати військово-обліковий документ

 Сьогодні  16:11

Як побудувати ефективний маркетинг для банків та страхових компаній: інсайти від Netpeak

 Всі новини
credit link image