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Чип Neuralink вживлять в мозок ще одній людині — Ілон Маск

11.07.2024 17:40
Ольга Деркач
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Імплантацію другого чипа Neuralink заплановано на наступний тиждень. Це підтвердив Ілон Маск

Чип Neuralink вживлять в мозок ще одній людині — Ілон Маск

Чип Neuralink вживлять в мозок ще одній людині — Ілон Маск Фото: neuralink.com

Компанія хоче, щоб до кінця року кількість пацієнтів, яким будуть встановлені пристрої, «виражалася високими однозначними цифрами», сказав Маск під час трансляції на X.

Маск та інші ключові керівники Neuralink обговорили потенціал і майбутні можливості пристрою з чипом мозку, такі як лікування паралічу і втрати пам’яті.

Команда Neuralink обговорила вдосконалення для майбутніх імплантацій, щоб уникнути деяких невдач, які сталися під час першої імплантації мозкового чипа чоловікові на ім’я Ноланд Арбо.

Ілон Маск також наголосив на довгостроковій перспективі — зменшити можливі небезпеки штучного інтелекту (ШІ), розвиваючи більш глибоке злиття людського та цифрового інтелекту за допомогою технології Neuralink.

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План полягає в тому, щоб дати людям надздібності, сказав засновник Neuralink і повідомив, що компанія внесе певні зміни, щоб полегшити проблему відриву ниток електродів від тканин мозку під час майбутніх операцій.

Як повідомляється, виправлення включають усунення повітряної кишені, яка могла сприяти витягуванню ниток під час першої операції. Крім того, для підвищення точності, Neuralink планує більш точно розміщувати нитки в складках мозку під час майбутніх операцій.

Команда також обговорила майбутні покоління пристрою, і Маск заявив, що пацієнти зі старими моделями повинні мати можливість перейти на новіші.

Засновник Neuralink також підкреслив, що компанія добре піклується про тварин, яких використовує для досліджень: «Ми дійсно робимо все можливе, щоб максимізувати добробут тварин».

Нагадаємо, що чоловік із чипом у мозку від Neuralink написав твіт силою думки. Це стало можливим завдяки передовій технології мозкового інтерфейсу Neuralink, що дозволяє людям інтерактивно взаємодіяти з цифровими пристроями за допомогою нейронної активності.

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За матеріалами: WioNews.

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнології
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