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11 аудіокниг, які радить послухати Ілон Маск

06.07.2024 12:00
Ольга Деркач
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Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск поділився списком з 11 аудіокниг

11 аудіокниг, які радить послухати Ілон Маск

11 аудіокниг, які радить послухати Ілон Маск Фото: freepik.com, pngwing.com

Він зазначив, що ці рекомендації для «тих, хто думає про Рим щодня». Минулого місяця він також поділився схожим списком подкастів, присвячених Французькій революції та Наполеону Бонапарту

«Кілька рекомендацій щодо аудіокниг», — написав Ілон Маск на X.

До списку потрапили:

  • «Історія цивілізації» Вільяма Дюранта;
  • «Іліада» Гомера;
  • «Дорога до рабства» Фрідріха фон Гаєка;
  • «Американський Цезар» Вільяма Манчестера;
  • «Майстри долі» Девіда Кушнера;
  • «Ціна руйнування» Адама Туза;
  • «У сталевих грозах» Ернста Юнґера;
  • «Серпневі гармати» Барбари Такман;
  • «Записки про Галльську війну» Гая Юлія Цезаря;
  • «Дванадцять проти богів» Вільяма Боліто;
  • «Чингісхан» Джека Везерфорда.

«Перша книга зі списку займе деякий час, але вона того варта. Слід визнати, що це список, який сподобається тим, хто думає про Рим щодня, — написав Маск. — Сподіваюся, хтось зробить аудіокнигу «Енциклопедії військової історії» Дюпюї та «П’ятнадцяти вирішальних битв світу» Крісі».

В окремому пості він додав книгу «Сталін: Двір червоного царя» Монтефіоре, якщо користувачі хочуть справжніх кошмарів.

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Один з користувачів запитав, чому Маск віддає перевагу слухати книги, а не читати, на що він відповів: «Читати набагато швидше, але аудіокниги чудово підходять для того, щоб засинати».

Також Ілон Маск нещодавно поділився своїми улюбленими подкастами.

Любителям історії Маск порекомендував «Хардкорну історію» Дена Карліна. Цей подкаст, відомий своїми розповідями та драматичними поворотами. Рекомендації Маска виходять за рамки звичайних повторів історичних каналів, таких як Explorers Podcast, який розповідає про відкриття найсміливіших дослідників історії.

Для тих, хто захоплюється знаковими постатями, подкаст «Епоха Наполеона» пропонує поглиблене дослідження життя та кар’єри Наполеона Бонапарта на тлі бурхливої Європи початку 1800-х років.

За його словами, він базується на «житті та кар’єрі Наполеона Бонапарта, а також на загальному контексті Європи між початком XVIII і початком XIX століття».

Нагадаємо, що Ілон Маск оголосив дати виходу АІ-чатботів Grok 2 та Grok 3.

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За матеріалами: MSN.

Рубрики: ЛайфхакиСвітНовини
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