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Вчені розробили інноваційний ШІ-чип: в чому його перевага

29.06.2024 10:00
Дарія Шуть
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Новий чип зі штучним інтелектом (ШІ) значно підвищує енергоефективність за допомогою нової системи матеріалів. Це повинно скоротити величезне споживання енергії ШІ шляхом імітації інтегрованих методів обробки біологічних нейронних мереж

Вчені розробили інноваційний ШІ-чип: в чому його перевага

Фото: freepik.com

Використання нейромереж у світі стрімко зростає, як і кількість енергії, яка для цього потрібна. Прогнози показують, що до 2027 року на ШІ припадатиме 0,5% світового енергоспоживання — це стільки енергії, скільки потребують Нідерланди.

Доцентка з Інженерного коледжу Університету штату Орегон Сьєн Чае прагне зменшити витрати електроенергії новою технологією. Цей ШІ-чип потенційно може збільшити енергоефективність у шість разів, вирівнюючи обчислення та зберігання даних у спосіб, подібний до біологічних нейронних мереж, і значно зменшуючи електричний слід.

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В чому унікальність чипа

Мікросхеми містять компоненти, які називаються мемристорами – скорочення від резисторів пам’яті. Більшість мемристорів виготовлені з простої матеріальної системи, що складається з двох елементів. Але ці мають нову матеріальну систему, відому як ентропійно-стабілізовані оксиди (ESO). Понад пів дюжини елементів складають ESO, що дозволяє точно налаштувати їх можливості пам’яті.

«Чипи штучного інтелекту призначені для обчислення завдань у пам’яті, що мінімізує переміщення даних між пам’яттю та процесором; таким чином, вони можуть виконувати завдання ШІ з більшою енергоефективністю», — пояснює авторка дослідження.

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Мемристори подібні до біологічних нейронних мереж, оскільки жодна з них не має зовнішнього джерела пам’яті. Тому енергія не втрачається на переміщення даних ізсередини назовні та назад. Завдяки оптимізації складу ESO, який найкраще підходить для конкретних завдань ШІ, ці чипи можуть виконувати завдання з набагато меншим енергоспоживанням, ніж центральний процесор комп’ютера.

Ще одне досягнення полягає в тому, що нейромережі зможуть обробляти інформацію, яка залежить від часу, наприклад дані для аудіо та відео, завдяки налаштуванню складу ESO, щоб пристрій міг працювати в різних масштабах часу.

Нагадаємо, компанія TSMC створила новий метод виробництва чипів штучного інтелекту A16 та заявляє про амбіційні плани обігнати лідера цієї сфери — Intel.

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За матеріалами SciTechDaily

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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