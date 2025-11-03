Люди працюватимуть лише 2 дні на тиждень через вплив ШІ — Білл Гейтс

Білл Гейтс поділився прогнозом щодо майбутнього ринку праці, заявивши, що розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, ймовірно призведе до скорочення робочого тижня до двох днів

Мільярдер передбачає, що протягом наступного десятиліття технологічні досягнення, особливо в галузі штучного інтелекту, зможуть замінити людей у «більшості завдань».

Гейтс пояснив, що сучасні системи штучного інтелекту поки що не мають глибоких спеціальних знань, тому експерти — лікарі, викладачі, науковці — усе ще необхідні. Однак наступне десятиліття, на його думку, може принести радикальні зміни.

«Це доволі глибоке явище, адже воно розв’язує багато конкретних проблем — наприклад, нестачу лікарів або фахівців із психічного здоров’я. Але водночас воно приносить величезні зміни, — сказав Гейтс. — Якими будуть робочі місця? Може, нам варто працювати лише 2–3 дні на тиждень? Мені подобається, що це стимулює інновації, але поки невідомо, чи зможемо ми це контролювати».

Він також додав, що швидкість розвитку штучного інтелекту і справді трохи лякає, адже немає жодних меж для його можливостей.

Співзасновник Microsoft вважає, що нова епоха «вільного інтелекту» змусить суспільство замислитися над тим, які саме ролі повинні залишитися за людьми. Гейтс прогнозує, що лише небагато професій збережуться після таких змін.

У лютому, під час розмови з професором Гарвардського університету Артуром Бруксом, який спеціалізується на дослідженні щастя, Гейтс заявив, що прориви у сфері ШІ започаткують «еру вільного інтелекту», зробивши спеціальні знання доступними для всіх.

«Ми, наприклад, вирішимо, що не хочемо дивитися, як у бейсбол грають комп’ютери — тобто залишимо деякі речі для себе. Але виготовлення товарів, транспортування чи вирощування їжі з часом стануть майже повністю автоматизованими», — сказав Гейтс.

Хоча дводенний робочий тиждень сьогодні звучить утопічно, дискусії про скорочення стандартної п’ятиденної моделі набирають популярності останніми роками. Компанії, які наважилися перейти на коротший робочий графік, уже відзначили неочікувані переваги.

За матеріалами the-express.com.