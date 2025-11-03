close-btn
PaySpaceMagazine

Люди працюватимуть лише 2 дні на тиждень через вплив ШІ — Білл Гейтс

03.11.2025 21:00
Микола Деркач

Білл Гейтс поділився прогнозом щодо майбутнього ринку праці, заявивши, що розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, ймовірно призведе до скорочення робочого тижня до двох днів

Люди працюватимуть лише 2 дні на тиждень через вплив ШІ — Білл Гейтс

Фото: motionarray.com, freepik.com

Мільярдер передбачає, що протягом наступного десятиліття технологічні досягнення, особливо в галузі штучного інтелекту, зможуть замінити людей у «більшості завдань».

Гейтс пояснив, що сучасні системи штучного інтелекту поки що не мають глибоких спеціальних знань, тому експерти — лікарі, викладачі, науковці — усе ще необхідні. Однак наступне десятиліття, на його думку, може принести радикальні зміни.

«Це доволі глибоке явище, адже воно розв’язує багато конкретних проблем — наприклад, нестачу лікарів або фахівців із психічного здоров’я. Але водночас воно приносить величезні зміни, — сказав Гейтс. — Якими будуть робочі місця? Може, нам варто працювати лише 2–3 дні на тиждень? Мені подобається, що це стимулює інновації, але поки невідомо, чи зможемо ми це контролювати».

Він також додав, що швидкість розвитку штучного інтелекту і справді трохи лякає, адже немає жодних меж для його можливостей.

Читайте також: Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

Співзасновник Microsoft вважає, що нова епоха «вільного інтелекту» змусить суспільство замислитися над тим, які саме ролі повинні залишитися за людьми. Гейтс прогнозує, що лише небагато професій збережуться після таких змін.

У лютому, під час розмови з професором Гарвардського університету Артуром Бруксом, який спеціалізується на дослідженні щастя, Гейтс заявив, що прориви у сфері ШІ започаткують «еру вільного інтелекту», зробивши спеціальні знання доступними для всіх.

«Ми, наприклад, вирішимо, що не хочемо дивитися, як у бейсбол грають комп’ютери — тобто залишимо деякі речі для себе. Але виготовлення товарів, транспортування чи вирощування їжі з часом стануть майже повністю автоматизованими», — сказав Гейтс.

Хоча дводенний робочий тиждень сьогодні звучить утопічно, дискусії про скорочення стандартної п’ятиденної моделі набирають популярності останніми роками. Компанії, які наважилися перейти на коротший робочий графік, уже відзначили неочікувані переваги.

OpenAI обмежила ChatGPT: кінець медичним і юридичним порадам

Ілон Маск запустив свою альтернативу Вікіпедії — Grokipedia

Ілон Маск створить дитячий ШІ-чат-бот Baby Grok

За матеріалами the-express.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
OpenAI обмежила ChatGPT: кінець медичним і юридичним порадам 02.11.2025

OpenAI обмежила ChatGPT: кінець медичним і юридичним порадам
OpenAI готується до IPO з оцінкою до $1 трлн 31.10.2025

OpenAI готується до IPO з оцінкою до $1 трлн
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
Дуров анонсував запуск нового проєкту — Cocoon 30.10.2025

Дуров анонсував запуск нового проєкту — Cocoon
Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн 30.10.2025

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн
PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT 28.10.2025

PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT
Вибір редакції
Всі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
03.11.2025  21:00

Люди працюватимуть лише 2 дні на тиждень через вплив ШІ — Білл Гейтс

 03.11.2025  20:30

Кити масово продають Біткоїн: монета продовжує падати

 03.11.2025  20:00

НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000

 03.11.2025  19:30

Акселератор Y Combinator оголосив про старт зимової інвестиційної програми

 03.11.2025  19:00

У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

 03.11.2025  18:00

НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня»

 03.11.2025  17:00

Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.