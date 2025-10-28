close-btn
Ілон Маск запустив свою альтернативу Вікіпедії — Grokipedia

28.10.2025 11:20
Ольга Деркач

Ілон Маск оголосив про запуск власної «орієнтованої на правду» версії Вікіпедії — Grokipedia — після тривалих суперечок із оригінальною платформою через її редакційну політику

Фото: pngwing.com, freepik.com

У серії дописів у X Маск заявив, що Grokipedia «повністю з відкритим кодом, тож будь-хто може користуватися нею безкоштовно», а її мета — «істина, лише істина і нічого, крім істини».

«Ми ніколи не будемо досконалими, але все ж прагнутимемо до цієї мети», — додав він.

Один із користувачів X уже звернув увагу на відмінність між статтями про Джорджа Флойда — афроамериканця, якого під час затримання вбив поліцейський із Флориди.

У статті Grokipedia перший абзац акцентував на його судимостях, тоді як у Вікіпедії наголошувалося, що його вбив «білий» поліцейський.

Запуск Grokipedia кілька днів відкладали, оскільки Маск вирішив «очистити платформу від пропаганди». Після запуску сайт тимчасово впав, але швидко відновив роботу. На момент написання ресурс повністю функціонує і, за заявою Маска, уже містить понад 885 000 статей.

Поки що деталей щодо роботи Grokipedia небагато, але очевидно, що її інтеграція зі штучним інтелектом суттєво відрізняє структуру від Вікіпедії.

У Grokipedia саме ШІ Grok із соцмережі X відповідає за створення та модерацію контенту, тоді як у Вікіпедії цим займаються волонтери-редактори та автоматизовані інструменти.

Цікаве по темі: Ілон Маск створить дитячий ШІ-чат-бот Baby Grok

Маск пояснив, що користувачі зможуть додавати або пропонувати зміни до статей, але остаточне рішення ухвалюватиме ШІ.

«Grok створив близько мільйона статей, використавши значні обчислювальні потужності. Ви зможете просити Grok додати, змінити або видалити матеріал — і він або зробить це, або пояснить, чому ні», — написав Маск.

Підприємець неодноразово критикував Вікіпедію, звинувачуючи її в політичній та культурній упередженості на користь лівих поглядів.

Хоча у статті Grokipedia про Вікіпедію безпосередньо не згадується критика Маска, вона наводить дослідження, які вказують на лівий ухил платформи: «Дослідження, що аналізують мову та тональність статей, виявляють відхилення від нейтральності: політики й теми, пов’язані з правими, частіше описуються у негативному контексті, ніж ліві, що свідчить про неповне усунення ідеологічних викривлень, зумовлених демографією редакторів і добором джерел».

Водночас у статті Вікіпедії про Grokipedia згадуються побоювання критиків, що нова енциклопедія може мати «ультраправий» ухил і відображати позицію Маска.

«Критики зазначають, що деякі статті просувають ультраправі погляди або відображають позицію Маска. NBC News звернула увагу, що в статті Grokipedia про самого Маска немає згадки про жест, який він зробив у січні 2025 року і який багато хто розцінив як нацистське вітання, тоді як у Вікіпедії цей епізод присутній», — йдеться у Вікіпедії.

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
