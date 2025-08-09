Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді Grok

Власник X Ілон Маск заявив у прямому ефірі для рекламодавців, що платформа планує запровадити рекламу у відповідях чат-бота Grok

Цей крок має підтримати рекламний бізнес X, який переживає складнощі після відходу з посади CEO Лінди Яккаріно.

«До цього ми зосереджувалися лише на тому, щоб зробити Grok найрозумнішим і найточнішим ШІ у світі — і, думаю, ми досягли цього, — сказав Маск. — Тепер настав час подумати, як оплатити дорогі графічні процесори».

За його словами, X дозволить рекламодавцям платити за появу їхніх оголошень у пропозиціях чат-бота.

«Якщо користувач звертається до Grok із проблемою, і реклама пропонує конкретне рішення — це ідеальний варіант», — пояснив Маск.

Цікаве по темі: OpenAI представила нову ШІ-модель — GPT-5

Окрім цього, підприємець планує використовувати технології свого ШІ-стартапу xAI для точнішого таргетингу реклами в соцмережі.

Нагадаємо, що Google DeepMind презентував нову версію своєї AI-моделі — Genie 3, яка здатна генерувати 3D-середовища, з якими можуть взаємодіяти як користувачі, так і AI-агенти в реальному часі. У компанії також обіцяють, що взаємодія зі світом стане тривалішою, ніж раніше, а сама модель буде запам’ятовувати, де знаходяться об’єкти, коли ви відводите від них погляд.

Раніше ми писали, що Ілон Маск створить дитячий ШІ-чат-бот Baby Grok. Baby Grok, який не слід плутати з однойменною криптовалютою BABYGROK на блокчейні Ethereum, позиціонується як більш «дружня до дітей» версія популярного чат-бота Grok, розробленого компанією Маска xAI. Передбачається, що ця версія буде спрощеною та спеціально адаптованою для безпечної взаємодії з дітьми, з акцентом на освітній контент.

Крім того, xAI офіційно запустила Grok Imagine — генератор зображень і відео — для всіх підписників SuperGrok та Premium+ у застосунку X для iOS. Grok Imagine здатен перетворювати текстові або візуальні запити на 15-секундні відео з оригінальним аудіо. У ньому є так званий «spicy mode» — режим, що дозволяє генерувати сексуально відвертий контент, включаючи часткову наготу.

Джерело: TechCrunch.