Google тестує «вайб-кодинг» застосунок Opal

Інструменти програмування на основі штучного інтелекту (ШІ) за останні місяці стали настільки популярними, що майже кожна велика технологічна компанія або вже використовує подібне рішення, або розробляє власне

Стартапи, які створюють так звані «вайб-кодинг» застосунки — як-от Lovable чи Cursor — зараз у центрі уваги: їх активно намагаються придбати або інвестувати в них, аби встигнути на хвилю нового тренду.

Тепер до цієї гонки приєдналася і Google. Компанія тестує інструмент Opal — експериментальну платформу для створення застосунків на основі текстових підказок. Сервіс наразі доступний для користувачів у США через Google Labs — майданчик для тестування нових технологій.

Opal дозволяє створювати невеликі вебзастосунки за допомогою текстового опису або змінювати вже готові проєкти. Все, що потрібно — описати словами, який застосунок ви хочете отримати. Далі інструмент на основі різних моделей Google згенерує результат.

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Коли застосунок готовий, користувач переходить у візуальний редактор, де можна побачити покроковий процес: від вхідних даних до генерації. Натиснувши на будь-який етап, можна переглянути відповідну підказку, змінити її або додати новий крок із панелі інструментів Opal.

Крім того, Opal дає змогу опублікувати застосунок в інтернеті та поділитися лінком для тестування з іншими — через їхні Google-акаунти.

У Google вже існує AI Studio — платформа для створення застосунків на основі підказок, але Opal з її візуальним підходом, імовірно, орієнтована на ширшу аудиторію.

Так компанія приєднується до довгого списку конкурентів — Canva, Figma, Replit та інших, які створюють інструменти, щоб залучити до розробки застосунків навіть тих, хто не вміє кодувати.

Нагадаємо, що PayPal запустила систему динамічного виявлення шахрайства, що працює на основі ШІ, для переказів у форматі Friends and Family на платформах PayPal та Venmo. Нововведення посилює захист користувачів по всьому світу.

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Джерело: TechCrunch.