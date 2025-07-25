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PaySpaceMagazine

Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток

25.07.2025 17:00
Ольга Деркач

Компанія Mastercard офіційно представила AI Card Design Studio — інноваційну платформу, що змінює підхід емітентів до розробки дизайну карток

Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток

Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток Фото: pexels.com

AI Card Design Studio спрощує процес створення дизайну банківських карток для партнерів компанії. Інструмент поєднує елементи автоматизації, доступні функції для редагування макетів і підтримку фірмового стилю, що дозволяє скоротити час розробки — замість кількох тижнів підготовка займає лише кілька хвилин.

Платформа дає змогу завантажувати логотипи, описи продуктів, застосовувати шаблони на базі ШІ, вносити зміни вручну й одразу отримувати макети, готові до друку. Цей підхід орієнтований на внутрішні дизайнерські команди, яким потрібна оперативність без втрати якості.

AI Card Design Studio створена на основі досвіду Mastercard у сфері дизайну та виробництва карток. У перспективі компанія планує надати доступ до інструменту не лише партнерам, а й клієнтам банків — зокрема малому бізнесу та фізичним особам — для створення персоналізованих дизайнів.

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Новий сервіс є частиною ширшої стратегії Mastercard із модернізації процесів у сфері дизайну. Раніше компанія запровадила автоматизовану перевірку відповідності макетів, а тепер зосереджується на креативному етапі. Інструмент покликаний не замінити дизайнерів, а підтримати їх у вирішенні рутинних завдань.

«AI Card Design Studio — справжній прорив, — зазначила Шеріл Герін, виконавча віцепрезидентка з глобальної бренд-стратегії та інновацій Mastercard. — Ми перетворюємо дизайн карток на легкий, натхненний і гнучкий процес. Це не просто інструмент — це новий спосіб уявляти, створювати та виводити картки на ринок. Ми передаємо партнерам потужні інструменти, щоб вони створювали не просто функціональні, а дійсно емоційно значущі продукти».

Платформа вже доступна для партнерів у Північній Америці, Європі та Австралії через Mastercard Connect. У майбутньому заплановано її розширення на інші регіони.

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Джерело: Mastercard.

Рубрики: MasterсardНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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