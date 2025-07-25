Mastercard запустила ШІ-платформу для створення дизайну карток

Компанія Mastercard офіційно представила AI Card Design Studio — інноваційну платформу, що змінює підхід емітентів до розробки дизайну карток

AI Card Design Studio спрощує процес створення дизайну банківських карток для партнерів компанії. Інструмент поєднує елементи автоматизації, доступні функції для редагування макетів і підтримку фірмового стилю, що дозволяє скоротити час розробки — замість кількох тижнів підготовка займає лише кілька хвилин.

Платформа дає змогу завантажувати логотипи, описи продуктів, застосовувати шаблони на базі ШІ, вносити зміни вручну й одразу отримувати макети, готові до друку. Цей підхід орієнтований на внутрішні дизайнерські команди, яким потрібна оперативність без втрати якості.

AI Card Design Studio створена на основі досвіду Mastercard у сфері дизайну та виробництва карток. У перспективі компанія планує надати доступ до інструменту не лише партнерам, а й клієнтам банків — зокрема малому бізнесу та фізичним особам — для створення персоналізованих дизайнів.

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Новий сервіс є частиною ширшої стратегії Mastercard із модернізації процесів у сфері дизайну. Раніше компанія запровадила автоматизовану перевірку відповідності макетів, а тепер зосереджується на креативному етапі. Інструмент покликаний не замінити дизайнерів, а підтримати їх у вирішенні рутинних завдань.

«AI Card Design Studio — справжній прорив, — зазначила Шеріл Герін, виконавча віцепрезидентка з глобальної бренд-стратегії та інновацій Mastercard. — Ми перетворюємо дизайн карток на легкий, натхненний і гнучкий процес. Це не просто інструмент — це новий спосіб уявляти, створювати та виводити картки на ринок. Ми передаємо партнерам потужні інструменти, щоб вони створювали не просто функціональні, а дійсно емоційно значущі продукти».

Платформа вже доступна для партнерів у Північній Америці, Європі та Австралії через Mastercard Connect. У майбутньому заплановано її розширення на інші регіони.

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Джерело: Mastercard.