Mastercard токенізувала майже половину транзакцій у Європі

Минув лише рік з моменту, коли Mastercard оголосила про свій намір відмовитися від ручного введення карткових даних і повністю перейти на токенізацію. За цей час компанія зробила значний прорив у Європі — все більше партнерів впроваджують інноваційні рішення для безпечної та зручної цифрової оплати

На сьогодні майже половина всіх e-commerce транзакцій Mastercard у Європі вже токенізовані. Їх кількість зросла більш ніж на третину за останній рік — мова йде про такі рішення, як Secure Card on File (SCOF), Click to Pay та цифрові гаманці.

Токенізація карт у продавців (Secure Card on File) вже доступна у 45 країнах і територіях Європи. Це дозволяє зменшити кількість шахрайств і підвищити рівень схвалення платежів, адже карткові номери замінюються динамічними токенами, прив’язаними до конкретного продавця.

Click to Pay розширив свою присутність до 26 європейських ринків. Кількість реєстрацій у сервісі більш ніж подвоїлась за рік, що свідчить про зростання популярності зручної форми оплати для постійних клієнтів.

Ще одна інновація — платіжні passkeys (ключі доступу), що використовують біометричну автентифікацію (відбитки пальців або розпізнавання обличчя) та повністю замінюють паролі. Це новий етап у розвитку цифрової безпеки.

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До партнерів Mastercard, які приєдналися до трансформації за останні 12 місяців, увійшли:

Токенізація: Checkout.com, Delivery Hero (eFood, Foody, Foodora, Glovo), Global Collect (Worldline), Monext, Santander;

Токенізація: Checkout.com, Delivery Hero (eFood, Foody, Foodora, Glovo), Global Collect (Worldline), Monext, Santander; Click to Pay: Autopay, Consors Finanz BNP Paribas, Fiserv, ICA Banken, Lendable, Nickel, N26, Ogone (Worldline), PayU, SaferPay (Worldline), SIX, tPay;

Click to Pay: Autopay, Consors Finanz BNP Paribas, Fiserv, ICA Banken, Lendable, Nickel, N26, Ogone (Worldline), PayU, SaferPay (Worldline), SIX, tPay; Payment Passkeys: Dintero, Netopia, Solidgate.

«Європа демонструє потужний поступ у нашій ініціативі щодо повної токенізації та автентифікації, — зазначив Бріс ван де Валль, виконавчий віцепрезидент Mastercard з базових платіжних рішень у Європі. — Ми співпрацюємо з партнерами, щоб зробити цифрові платежі безпечнішими та зручнішими — завдяки Click to Pay, passkeys і токенам».

Дослідження Mastercard показує: 54% європейців дратуються, коли на етапі оформлення покупки їх просять створити акаунт, а 82% стикаються з труднощами під час проходження складних платіжних процесів.

«Passkeys від Mastercard — важливий крок до безпечних, простих та інтуїтивно зрозумілих цифрових платежів. Ми першими в Європі поєднали це рішення з Click to Pay і пишаємося тим, що створюємо новий стандарт цифрової комерції без паролів — разом із Mastercard», — додав Маріус Костін, CEO компанії NETOPIA Payments.

Mastercard планує й надалі розширювати партнерства, підвищувати обізнаність споживачів і прискорювати впровадження нових рішень, щоб до 2030 року повністю перейти на токенізацію та біометричну автентифікацію.

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Джерело: Mastercard.