Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard

Найбільші європейські ритейлери та інтернет-магазини закликали Європейську комісію обмежити високі комісії, які стягують Visa і Mastercard, стверджуючи, що вони шкодять конкурентоспроможності та перешкоджають діяльності конкурентів

Visa і Mastercard домінують на ринку платіжних карток і в останні роки стикаються зі скаргами ритейлерів на свої комісії та, на думку роздрібних торговців, на відсутність прозорості цих комісій. Дві американські компанії обробляють близько двох третин карткових платежів в єврозоні.

Скарги роздрібних торговців частково спонукали 27 країн Європейського Союзу розглянути альтернативні варіанти, такі як цифровий євро, щоб зменшити залежність від американських платіжних систем. Однак повільний законодавчий процес щодо цифрової валюти розчарував деяких політиків і бізнесменів.

«Міжнародні платіжні системи (ICS) змогли підвищити свої комісії без конкуренції та регуляторного контролю. Вони також зробили свою систему комісій і правил настільки складною і непрозорою, що учасники ринку не можуть зрозуміти, а тим більше оскаржити, за що вони платять і чому», — йдеться в листі роздрібних торговців.

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ICS — це термін, що позначає мережу платіжних карток.

Група посилається на звіт The Brattle Group за 2024 рік, який показує, що з 2018 по 2022 рік комісійні ICS зросли на 33,9% (в середньому на 7,6% на рік) понад рівень інфляції, але не було виявлено відповідного поліпшення послуг для торговців і споживачів в ЄС.

Visa заявила, що її комісійні відображають вартість її послуг для фінансових установ, торговців і споживачів в Європі.

«Це включає надзвичайно високий рівень безпеки та запобігання шахрайству, майже ідеальну операційну стійкість та надійність, а також широкий спектр заходів захисту споживачів та високоякісні інноваційні продукти та послуги, що відповідають потребам споживачів та торговців», — заявив представник Visa.

Ритейлери закликають Комісію вжити заходів проти Visa та Mastercard відповідно до антимонопольних правил ЄС, змінити правила щодо міжбанківських комісій шляхом введення контролю за цінами на комісії, зобов’язати ICS до прозорості та недискримінації, а також запровадити інструмент для регуляторних органів для контролю за діями ICS.

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Джерело: Reuters.