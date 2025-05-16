close-btn
PaySpaceMagazine

Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard

16.05.2025 12:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Найбільші європейські ритейлери та інтернет-магазини закликали Європейську комісію обмежити високі комісії, які стягують Visa і Mastercard, стверджуючи, що вони шкодять конкурентоспроможності та перешкоджають діяльності конкурентів

Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard

Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard Фото: freepik.com

Visa і Mastercard домінують на ринку платіжних карток і в останні роки стикаються зі скаргами ритейлерів на свої комісії та, на думку роздрібних торговців, на відсутність прозорості цих комісій. Дві американські компанії обробляють близько двох третин карткових платежів в єврозоні.

Скарги роздрібних торговців частково спонукали 27 країн Європейського Союзу розглянути альтернативні варіанти, такі як цифровий євро, щоб зменшити залежність від американських платіжних систем. Однак повільний законодавчий процес щодо цифрової валюти розчарував деяких політиків і бізнесменів.

«Міжнародні платіжні системи (ICS) змогли підвищити свої комісії без конкуренції та регуляторного контролю. Вони також зробили свою систему комісій і правил настільки складною і непрозорою, що учасники ринку не можуть зрозуміти, а тим більше оскаржити, за що вони платять і чому», — йдеться в листі роздрібних торговців.

Цікаве по темі: Visa представила нову ШІ-технологію для шопінгу

ICS — це термін, що позначає мережу платіжних карток.

Група посилається на звіт The Brattle Group за 2024 рік, який показує, що з 2018 по 2022 рік комісійні ICS зросли на 33,9% (в середньому на 7,6% на рік) понад рівень інфляції, але не було виявлено відповідного поліпшення послуг для торговців і споживачів в ЄС.

Visa заявила, що її комісійні відображають вартість її послуг для фінансових установ, торговців і споживачів в Європі.

«Це включає надзвичайно високий рівень безпеки та запобігання шахрайству, майже ідеальну операційну стійкість та надійність, а також широкий спектр заходів захисту споживачів та високоякісні інноваційні продукти та послуги, що відповідають потребам споживачів та торговців», — заявив представник Visa.

Ритейлери закликають Комісію вжити заходів проти Visa та Mastercard відповідно до антимонопольних правил ЄС, змінити правила щодо міжбанківських комісій шляхом введення контролю за цінами на комісії, зобов’язати ICS до прозорості та недискримінації, а також запровадити інструмент для регуляторних органів для контролю за діями ICS.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Mastercard запускає глобальну систему платежів у стейблкоїнах

Скільки грошей заробила Visa за II квартал: оприлюднено звіт

Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend

Джерело: Reuters.

Рубрики: VisaГрошіЄвросоюзСвітНовиниMastercard
google news
Новини по темі
ЄС запустив проєкт підтримки НБУ 15.05.2025

ЄС запустив проєкт підтримки НБУ
Українцям стане легше працювати в ЄС: що зміниться 13.05.2025

Українцям стане легше працювати в ЄС: що зміниться
Де в ЄС найвищі зарплати — оновлений рейтинг Євростату 12.05.2025

Де в ЄС найвищі зарплати — оновлений рейтинг Євростату
Українська мережа виходить на ринок однієї з країн ЄС 06.05.2025

Українська мережа виходить на ринок однієї з країн ЄС
Де в ЄС найлегше знайти роботу для початківців у 2025 05.05.2025

Де в ЄС найлегше знайти роботу для початківців у 2025
ЄС заборонить анонімні криптогаманці та конфіденційні монети 05.05.2025

ЄС заборонить анонімні криптогаманці та конфіденційні монети
Вибір редакції
Всі
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

 Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
Останні новини
Сьогодні  19:30

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита

 Сьогодні  18:00

Сезон альткоїнів нарешті розпочався — криптотрейдер

 Сьогодні  16:30

Нова пошта відкрила відділення у новому форматі

 Сьогодні  13:30

3 альткоїни, на які варто звернути увагу в травні

 Сьогодні  12:00

Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard

 Сьогодні  10:30

В Україні хочуть створити національний біткоїн-резерв

 15.05.2025  19:30

OpenAI запускає GPT-4.1 для всіх передплатників ChatGPT

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber