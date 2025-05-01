Visa представила нову ШІ-технологію для шопінгу

На глобальній презентації нових продуктів Visa Global Product Drop компанія Visa представила нові технології на основі штучного інтелекту (ШІ)

Нові ШІ-технології дозволяють споживачам знаходити та купувати товари за допомогою інтелектуальних інструментів, йдеться в пресрелізі.

«У світі з’являються все нові методи оплати, і для їхнього функціонування необхідна мережа, яка буде доступна постійно, а також гарантує безпеку, надійність, можливість масштабування та інноваційно розвиватиметься, — прокоментував генеральний директор Visa Райан Макінерні. — Ми використовуємо потужність нашої мережі та багаторічний досвід компанії для створення нових продуктів та рішень, які трансформують комерцію, гарантують безпеку платежів з використанням ШІ й зміцнять довіру до них».

Visa заявила, що поєднання ШІ та цифрової комерції кардинально змінить спосіб, у який споживачі знаходять і купують товари. У майбутньому ШІ-агенти здійснюватимуть покупки від імені користувачів, тож мають заслужити довіру з боку людей, банків і продавців. Visa прагне забезпечити таку довіру, відкриваючи свою мережу для платформ ШІ, банків, фінтехів і торговців. Це частина місії компанії — поєднувати покупців і продавців через безпечні цифрові платежі.

Ключова новація — ініціатива Visa Intelligent Commerce, яка відкриває платіжну інфраструктуру для розробників ШІ-рішень. Також Visa анонсувала нові партнерства у сфері стейблкоїнів, розширення платформи Flex Credential і запуск нових платіжних продуктів. Усе це відкриває нову еру комерції та грошових переказів.

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За останні 25 років мережа Visa обробила 3,3 трильйона транзакцій. Тепер компанія адаптує інфраструктуру, стандарти та можливості, що існують сьогодні для фізичної та цифрової комерції, для комерції на основі штучного інтелекту.

Незабаром споживачі зможуть через платформи штучного інтелекту доручати ШІ-агентам використовувати дані їхніх карток Visa (яких сьогодні налічується 4,8 мільярда) для будь-якого платіжного сценарію в будь-якій торговій точці, яка приймає цифрові оплати (нині їхня кількість перевищує 150 мільйонів).

«Історично Visa використовувала штучний інтелект для захисту споживачів, як інструмент боротьби з шахрайством. Наразі ми також дозволимо штучному інтелекту розширити можливості споживачів, здійснивши фундаментальну трансформацію цифрової комерції й зробивши її більш персоналізованою, актуальною та захопливою, – додав Райан Макінерні. – Для будь-якого варіанту використання ШІ в комерції платіж є найважливішим фактором успіху. Без оплати не буває комерції. Ось чому експертиза та довіра, які забезпечує Visa, такі важливі».

Щоб розвивати комерцію на основі ШІ з необхідною швидкістю та в необхідних масштабах, компанія співпрацює з ШІ-платформами та брендами, яким віддають перевагу споживачі та продавці, включаючи Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe та Samsung.

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