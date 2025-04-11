Visa інвестувала у фінтех-компанію Mynt

Компанія Visa інвестувала у шведську компанію Mynt, яка займається управлінням витратами, а також розширила угоду з реселерами по всій Європі

Компанія Mynt, заснована у Стокгольмі у 2018 році та партнер Visa з 2023 року, наразі зосереджує свою діяльність на малих та середніх підприємствах Північної Європи, пропонуючи корпоративні картки, інтегровані з бухгалтерськими системами.

Партнерство з Visa дозволить Mynt задовольнити зростаючий попит на ефективне управління витратами серед малого та середнього бізнесу (МСБ).

«Ми раді інвестувати в компанію Mynt, яка продовжує зростати після декількох років спільної співпраці, спрямованої на створення цінності. Ще одним чудовим прикладом фінтех-інновацій у Скандинавських країнах є поглиблення співпраці Visa з Mynt, де наші спільні можливості дозволять нашим клієнтам та партнерам пропонувати провідні ринкові пропозиції та послуги для малого та середнього бізнесу по всій Європі», — сказав Філіп Конопік, регіональний керуючий директор Visa Nordics & Baltics.

Інвестиція є частиною раунду фінансування Mynt в рамках серії B на суму 22 мільйони євро, про який було вперше оголошено в грудні і який оцінив компанію в 175 мільйонів євро. Таким чином, загальний обсяг фінансування Mynt перевищив 50 мільйонів євро.

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Протягом останніх дванадцяти місяців компанія демонструє стабільне зростання своєї моделі прямого продажу послуг бізнесу, досягнувши прибутковості у вересні в місячному обчисленні, одночасно розширивши клієнтську базу з 3 000 до 12 000 малих та середніх підприємств за останні 12 місяців.

Вбудована фінансова платформа Mynt на основі API також пропонує комплексне управління витратами та емісійну інфраструктуру як послугу для ERP-систем, банків, автопарків та постачальників палива.

Нові інвестиції сприятимуть наступному етапу зростання компанії Mynt, яка планує вийти на британський та інші європейські ринки, розширити свою продуктову пропозицію та скористатися зростаючим попитом на управління витратами серед МСП.

В рамках поглиблених відносин з Visa, Mynt також стане партнером-реселлером для карткової схеми, і навпаки, Visa буде пропонувати SaaS-продукт Mynt безпосередньо емітентам.

«Ми раді вітати Visa в якості інвестора і стати їхнім партнером з реселінгу. Це партнерство дозволить нам надалі масштабувати наші рішення по всій Європі та Великобританії», — заявив Балцар Сахлін, генеральний директор і співзасновник Mynt.

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Джерело: Finextra.