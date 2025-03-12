Використання технології Tap to Phone зросло на 200% — Visa

Компанія Visa оголосила, що за минулий рік використання технології Tap to Phone зросло на 200%: її вже впровадили мільйони торговців усіх розмірів. В Україні застосування технології також збільшилося приблизно на 48%

Технологія Visa Tap to Phone відкриває нові можливості для прийому безконтактних оплат, перетворюючи смартфон на POS-пристрій за допомогою простого завантаження застосунку. Майже 30% користувачів цієї технології – це новостворені малі підприємства. Завдяки Visa Tap to Phone мікропродавці та МСБ у всьому світі отримують зручний інструмент для прийому платежів через смартфони з підтримкою NFC, що сприяє розвитку бізнесу та розширенню доступу до сучасних платіжних рішень, йдеться в пресрелізі.

«Tap to Phone — це революційна технологія для малого та середнього бізнесу, що пропонує їм безпечно та економічно ефективно долучитися до цифрової економіки, — прокоментувала Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні. — Ми постійно впроваджуємо інновації, щоб розширити можливості прийому безконтактних оплат і забезпечити споживачам та підприємствам найкращий платіжний досвід. Значне зростання впровадження Tap to Phone свідчить про вплив та потенціал технології».

Очікується, що популярність Tap to Phone зростатиме, оскільки дедалі більше компаній відкривають для себе її переваги.

Цікаве по темі: Ощадбанк і Visa розповіли про можливості NFC-кільця для оплат

В Україні сервіс Tap to Phone активно використовує Нова пошта для кур’єрської доставки, і наразі через це рішення проходить 80% усіх цифрових транзакцій компанії. У Південній Африці партнер Visa iKhokha запровадив Tap to Phone для малого бізнесу, що дозволило за шість місяців збільшити кількість транзакцій на 50%, із тенденцією до подальшого зростання.

Одне з нових рішень — Tap to Add Card — спрощує додавання кредитних і дебетових карток у цифрові гаманці: достатньо лише доторкнутися карткою до смартфона. Після глобального запуску Tap to Add Card для Apple Pay у вересні 2024 року технологія швидко набула популярності: вже випущено мільйони токенів для понад 100 емітентів, що підвищило рівень авторизації транзакцій і знизило ризики шахрайства.

Користувачі Visa можуть додавати картки до Apple Wallet без ручного введення даних. В Україні цю функцію вже підтримують ПриватБанк, Універсал Банк та Міжнародний інвестиційний банк (МІБ).

Ще одне рішення — Tap to Confirm — дозволяє швидко й безпечно підтверджувати великі перекази. Незабаром ця функція стане доступною і в регіоні CEMEA, куди входить Україна.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Visa запустила в Україні технологію Tap to Add Card

RedotPay та Visa запустять криптокартку

Visa призначила нову віцепрезидентку компанії в Україні