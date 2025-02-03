Visa призначила нову віцепрезидентку компанії в Україні

Компанія Visa оголосила про призначення Тетяни Чорної віцепрезиденткою та регіональною менеджеркою в Україні

На новій посаді Тетяна Чорна керуватиме операційною діяльністю Visa в Україні та визначатиме її стратегію розвитку. Основна увага буде зосереджена на розширенні інноваційних рішень і цифрових платежів, а також на вдосконаленні сервісів для партнерів, банків, торговців і держателів карток, йдеться в пресрелізі.

Вона працюватиме під керівництвом Крістіни Дорош, старшої віцепрезидентки та регіональної менеджерки Visa у 17 країнах, включаючи Україну.

Тетяна Чорна приєдналася до Visa у 2019 році, маючи значний досвід у фінансовій індустрії. На посаді керівниці з розвитку бізнесу в Україні вона відповідала за стратегічне планування та реалізацію ключових ініціатив, спрямованих на зміцнення позицій компанії на ринку. До цього вона сім років працювала в компанії-конкурентці, а також обіймала керівні посади в ПриватБанку та інших комерційних банках.

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«Visa з гордістю оголошує про призначення Тетяни Чорної новою регіональною менеджеркою в Україні. Її значний досвід у фінансовій галузі разом із шестирічним стажем роботи у Visa робить її найкращою кандидаткою для управління просуванням цифрових платежів в Україні. Працюючи з високопрофесійною українською командою, Тетяна відіграє ключову роль у розвитку ринку та розвитку ефективних партнерських відносин із основними зацікавленими сторонами в цей динамічний період трансформацій», — прокоментувала Крістіна Дорош, старша віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в регіоні Східної та Південно-Східної Європи, Середньої Азії та Кавказу.

Тетяна Чорна змінила на посаді Світлану Чирву, яка займала позицію регіональної менеджерки в Україні з березня 2019 року.

«Для мене велика честь взяти на себе більшу відповідальність за бізнес Visa в Україні. Сподіваюся на поглиблення співпраці з нашими клієнтами та партнерами. Разом із колегами ми продовжуватимемо впроваджувати нові передові платіжні рішення в Україні та забезпечувати швидкий, безпечний та безперебійний рух грошей через інноваційну мережу Visa», — розповіла Тетяна Чорна.

Нагадаємо, що Сем Гамільтон, керівник відділу штучного інтелекту та даних у Visa, заявив, що компанія інвестувала $11 млрд у розвиток генеративного штучного інтелекту (GenAI).

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