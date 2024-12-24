Visa придбала Featurespace для посилення захисту від шахрайства

Visa оголосила про завершення придбання Featurespace, провідного розробника технології захисту платежів на основі штучного інтелекту (ШІ) в режимі реального часу

Цей стратегічний крок розширює можливості Visa у запобіганні та пом’якшенні наслідків платіжного шахрайства та фінансових злочинів, пропонуючи клієнтам і споживачам по всьому світу покращені рішення для забезпечення безпеки.

Інтеграція технології Featurespace в набір інструментів для запобігання шахрайству Visa надасть клієнтам розширений спектр послуг з оцінки ризиків та захисту від шахрайства.

Поєднуючи взаємодоповнюючі технології компаній, Visa має на меті забезпечити виявлення складних шахрайських атак у режимі реального часу, гарантуючи при цьому безперебійну роботу користувачів.

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«Ми раді вітати Featurespace у складі Visa. Обидві наші компанії були в авангарді використання штучного інтелекту для вирішення давніх проблем і больових точок у платіжній індустрії. Разом ми запропонуємо цінне поєднання передових технологій та галузевого досвіду, щоб допомогти нашим клієнтам продовжувати розвиватися в умовах дедалі складнішого ландшафту загроз», — сказав Ентоні Кехілл, президент з додаткових послуг Visa.

Протягом найближчих місяців портфель продуктів Featurespace буде повністю інтегрований в існуючі пропозиції Visa. Це розширить спектр рішень для запобігання шахрайству, доступних клієнтам Visa, охоплюючи різноманітні сценарії використання та підвищуючи рівень безпеки. Співпраця між двома компаніями використовуватиме їхній спільний досвід у моделюванні методологій та передових інструментів, встановлюючи новий стандарт у запобіганні шахрайству.

«Ми розробили наші інновації, щоб допомогти розкрити навіть найскладніші випадки шахрайства. Як частина Visa, ми зможемо встановити новий стандарт у запобіганні шахрайству на основі штучного інтелекту та інтегрувати наші рішення в низку продуктів і послуг, які допоможуть зробити світ безпечнішим для здійснення транзакцій», — сказав Дейв Екселл, засновник Featurespace.

Нагадаємо, що WhiteBIT запускає дебетову картку Visa для криптоплатежів. Криптобіржа WhiteBIT у партнерстві з платіжною системою Visa представила першу дебетову картку, яка дозволяє здійснювати криптовалютні транзакції з кешбеком.

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За матеріалами: Fintech.Global.