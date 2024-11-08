Visa запустила новий застосунок для мандрівників

Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, запустила новий застосунок Visa Airport Companion (VAC), який допомагає держателям карток Visa легко отримувати доступ до залів очікування в аеропортах

Ця передова цифрова платформа доступна для клієнтів, що відповідають встановленим вимогам, йдеться в пресрелізі компанії.

Застосунок був створений у співпраці з DragonPass, провідною міжнародною платформою для подорожей і повсякденних послуг, і з 1 жовтня 2024 року замінив попередні програми для доступу до залів очікування.

Нове рішення пропонує низку переваг для держателів карток, які відповідають вимогам, включаючи доступ до понад 1200 залів очікування в більш ніж 140 країнах. Застосунок Visa Airport Companion надає детальну інформацію про місцезнаходження залів, що беруть участь у програмі, дозволяє перевірити відповідність вимогам у режимі реального часу, відстежувати кількість використаних та доступних візитів, а також спрощує процес реєстрації. Крім того, застосунок працює офлайн і підтримує біометричну автентифікацію для зручності користувачів.

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У майбутньому VAC має стати комплексною платформою, яка запропонує ще більше переваг від Visa, включаючи покращений досвід перебування в аеропорту, пришвидшене проходження реєстрації, привілеї в закладах харчування та доступ до спа-послуг, що зробить подорожі ще комфортнішими.

«Незалежно від того, подорожуєте ви у справах чи на відпочинок, ми забезпечуємо держателям карток Visa преміальний досвід від самого початку подорожі, включаючи легкий доступ до залів очікування аеропорту. Новий Visa Airport Companion, розроблений з урахуванням потреб мандрівників, пропонує повністю цифровий зручний досвід, — прокоментував Годфрі Салліван, керівник відділу продуктів, рішень і цифрових партнерств Visa у регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA). — У рамках партнерства з DragonPass ми пропонуємо комплексне рішення, яке об’єднує найкращі послуги для подорожей і повсякдення».

Держателі карток Visa, випущених в Україні, які відповідають вимогам, можуть завантажити застосунок Visa Airport Companion на iOS та Android, щоб отримати безперебійний доступ до переваг залів очікування в аеропортах.

Нагадаємо, що Visa та Coinbase запустять миттєві криптоплатежі за допомогою карток. Користувачі Visa незабаром зможуть миттєво поповнювати та знімати кошти зі своїх рахунків на криптовалютній біржі Coinbase.

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