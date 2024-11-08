close-btn
PaySpaceMagazine

Visa запустила новий застосунок для мандрівників

08.11.2024 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, запустила новий застосунок Visa Airport Companion (VAC), який допомагає держателям карток Visa легко отримувати доступ до залів очікування в аеропортах

Visa запустила новий застосунок для мандрівників

Visa запустила новий застосунок для мандрівників Фото: freepik.com

Ця передова цифрова платформа доступна для клієнтів, що відповідають встановленим вимогам, йдеться в пресрелізі компанії.

Застосунок був створений у співпраці з DragonPass, провідною міжнародною платформою для подорожей і повсякденних послуг, і з 1 жовтня 2024 року замінив попередні програми для доступу до залів очікування.

Нове рішення пропонує низку переваг для держателів карток, які відповідають вимогам, включаючи доступ до понад 1200 залів очікування в більш ніж 140 країнах. Застосунок Visa Airport Companion надає детальну інформацію про місцезнаходження залів, що беруть участь у програмі, дозволяє перевірити відповідність вимогам у режимі реального часу, відстежувати кількість використаних та доступних візитів, а також спрощує процес реєстрації. Крім того, застосунок працює офлайн і підтримує біометричну автентифікацію для зручності користувачів.

Цікаве по темі: Visa та USAID працюватимуть над цифровізацією систем урядування

У майбутньому VAC має стати комплексною платформою, яка запропонує ще більше переваг від Visa, включаючи покращений досвід перебування в аеропорту, пришвидшене проходження реєстрації, привілеї в закладах харчування та доступ до спа-послуг, що зробить подорожі ще комфортнішими.

«Незалежно від того, подорожуєте ви у справах чи на відпочинок, ми забезпечуємо держателям карток Visa преміальний досвід від самого початку подорожі, включаючи легкий доступ до залів очікування аеропорту. Новий Visa Airport Companion, розроблений з урахуванням потреб мандрівників, пропонує повністю цифровий зручний досвід, — прокоментував Годфрі Салліван, керівник відділу продуктів, рішень і цифрових партнерств Visa у регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA). — У рамках партнерства з DragonPass ми пропонуємо комплексне рішення, яке об’єднує найкращі послуги для подорожей і повсякдення».

Держателі карток Visa, випущених в Україні, які відповідають вимогам, можуть завантажити застосунок Visa Airport Companion на iOS та Android, щоб отримати безперебійний доступ до переваг залів очікування в аеропортах.

Нагадаємо, що Visa та Coinbase запустять миттєві криптоплатежі за допомогою карток. Користувачі Visa незабаром зможуть миттєво поповнювати та знімати кошти зі своїх рахунків на криптовалютній біржі Coinbase.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Visa та Avalanche запустили криптовалютну картку

Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу

Visa запустить стейблкоїн спільно з іспанським банком

Рубрики: VisaСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Visa та Coinbase запустять миттєві криптоплатежі за допомогою карток 30.10.2024

Visa та Coinbase запустять миттєві криптоплатежі за допомогою карток
Visa та USAID працюватимуть над цифровізацією систем урядування 25.10.2024

Visa та USAID працюватимуть над цифровізацією систем урядування
Visa та Avalanche запустили криптовалютну картку 24.10.2024

Visa та Avalanche запустили криптовалютну картку
ПриватБанк та Visa запустили кешбек і винагороди за деякі перекази 21.10.2024

ПриватБанк та Visa запустили кешбек і винагороди за деякі перекази
ПриватБанк запровадив кешбеки за міжнародні перекази між картками Visa 18.10.2024

ПриватБанк запровадив кешбеки за міжнародні перекази між картками Visa
Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу 18.10.2024

Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика
ТОП статей 08.11.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика

 Криптовалюта має над фіатними валютами багато переваг, а головне — це програмовані гроші з усіма можливостями, що звідси випливають: інтерв’ю з СЕО Trustee Plus Вадимом Грушею
ТОП статей 07.11.2024

Криптовалюта має над фіатними валютами багато переваг, а головне — це програмовані гроші з усіма можливостями, що звідси випливають: інтерв’ю з СЕО Trustee Plus Вадимом Грушею
Останні новини
Сьогодні  18:30

НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні

 Сьогодні  18:00

Ціна Tron (TRX) може обвалитися: названо причини

 Сьогодні  17:30

Скільки грошей у скарбничці Ethereum Foundation: звіт за 2024 рік

 Сьогодні  17:00

Штрафи для ФОПів зросли майже у 6 разів — Опендатабот

 Сьогодні  16:20

IKEA продала останні російські активи

 Сьогодні  15:40

Visa запустила новий застосунок для мандрівників

 Сьогодні  15:00

Експерти прогнозують, що Біткоїн досягне $100 тис. ще до інавгурації Трампа

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber